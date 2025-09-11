2004 Ankara doğumlu Mustafa Efe Ünsal’ın İsrail ordusunda aktif olarak görev yaptığı ve Gazze’deki operasyonlara katıldığı ortaya çıktı. Ünsal, hem Türkiye hem de ABD vatandaşlığına sahip.

Siyasi partilerde fotoğrafları var

Mustafa Efe Ünsal, Ankara’daki Çankaya Hayat Koleji ve Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2017-2019 yıllarında ailevi bağları nedeniyle Büyük Birlik Partisi’nde görev aldı.

Ünsal, Büyük Birlik Partisi’nde Tanıtım ve Medya Görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca partinin Kadın Kolları eski Genel Başkanı Meryem Ünsal’ın oğludur.

İsrail ordusunda görev alıyor

2020 yılında Tel Aviv merkezli Cellcom şirketinde Veri Güvenliği Departmanı’nda Kıdemli Uzman olarak çalışmaya başlayan Ünsal, 2023 yılında İsrail telekom şirketi Bezeq’te bulduğu açık sebebiyle ödüllendirildi. Ardından İsrail ordusunda aktif görev almaya başladı.

Eşcinsel evlilikle ABD vatandaşlığı

Instagram paylaşımlarında ordu içi ve operasyon görüntülerini paylaşan Ünsal, sık sık Amerika’ya gidiyor. İsrail asıllı Yahudi Amerikalı N.S. ile eşcinsel evlilik yaparak ABD vatandaşlığı aldı.

Gazze operasyonlarına katıldı

Ünsal, hem Türkiye hem ABD vatandaşlığına sahip. İsrail ordusundaki görevi kapsamında Gazze operasyonlarına katıldığı belirlendi.