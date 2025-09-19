Son Mühür- İzmir Körfezi’nde geçen yıl yaşanan balık ölümleri tekrar başlarken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan tepki geldi. Videolu paylaşım yapan Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “daha iyi bir körfez bırakma” sözlerini hatırlatarak “Ne var ki, bırakın temiz bir Körfez’i; son iki yıldır balıkların bile yaşam mücadelesi verdiği, kokudan geçilmeyen, can çekişen bir Körfez gerçeğiyle karşı karşıyayız” dedi.

Geçen yıl yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından İzmir Körfezi’nde benzer manzaralar bu yaz da görüldü. Konak’tan Üçkuyular’a kadar uzanan sahil şeridinde kıyıya vuran ölü balıklar dikkat çekerken, uzmanlar kirlilik ve oksijen azlığını başlıca neden olarak gösteriyor. Körfezden yayılan yoğun koku ve suyun rengindeki değişim ise hem vatandaşlarda endişe yarattı hem de sahil yaşamını olumsuz etkiledi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, son iki yıldır kirliliğin giderek arttığını belirterek, balık ölümlerinin ana sebebinin oksijen yetersizliği ve atık yükü olduğunu söyledi. Yaşar, “Körfez mahvoldu. Defalarca uyardık, yapılması gereken tek şey arıtmaları tam kapasiteyle çalıştırmaktır” dedi.

Geçtiğimiz yıl da basın aracılığıyla uyarılarda bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, “2023’te çok kötüye gidiyoruz dedik. Ama çözüm için adım atılmadı. Tek çözüm, derelerden ve fabrikalardan gelen atıkların arıtılmasıdır” diye konuştu.

“Körfez can çekişmeye devam ediyor”

İzmir Körfezi’ndeki balık ölümlerine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajla tepki gösterdi.

CHP’li belediye başkanlarını hedef alan Saygılı, “Bugün yine Konak sahil şeridinde balık ölümleri yaşandı. Körfez can çekişmeye devam ediyor! Çeyrek asırdır İzmir’i yöneten CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları, her seçim döneminde hemşehrilerimize Körfez’de yüzme vaadi verdiler. Ancak gelin görün ki, CHP’li başkanlar bu sözünü yerine getiremeden görev süresini tamamladılar” dedi.

Tugay’ın sözlerini hatırlattı

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “Beş yılın sonunda Körfez’de yüzmeyi vaad edemem ama bugüne oranla daha temiz bir Körfez bırakabilirim” sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Ne var ki, bırakın temiz bir Körfez’i; son iki yıldır balıkların bile yaşam mücadelesi verdiği, kokudan geçilmeyen, can çekişen bir Körfez gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu tablo açıkça gösteriyor ki Cemil Tugay da tıpkı selefleri gibi vaadini yerine getiremeyecek. Olan yine Körfez’deki canlılara ve İzmirli hemşehrilerimize olacak.”