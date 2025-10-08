Ekiplerce gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Simge Sağın’ın da kan örneği alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü iddia edilmişti.

Sağın'ın avukatının yaptığı açıklamada, "Simge, bir haftadır Amerika’da hem tatil hem de klip çekimi için bulunuyor. Şu an itibarıyla bize tebliğ edilmiş herhangi bir konu bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ziynet Sali’nin avukatı Cemil Cem Eribol, gözaltı iddialarına dair yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Müvekkilem ZİYNET SALİ' nin de gözaltına alındığı şeklindeki medya ve basındaki haberler doğru değildir. Şöyle ki Müvekkilem ZİYNET SALİ de ifadeye davet edilmiş ancak yurtdışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir. Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz ki : Müvekkilem ZİYNET SALİ hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup , sözkonusu soruşturma konusu ve kişileri ile hiçbir ilgisi- alakası yoktur. Müvekkilem ZİYNET SALİ' nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz."

İrem Derici'nin avukatı da bir açıklama yaptı ve şunları dedi:

"Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir"