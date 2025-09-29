İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yangın paniği yaşanmıştı. Çöp transfer merkezinde dün gece saatlerinde başlayan yangın, yoğun müdahaleye rağmen kontrol altına alınamadı. Çıkan yangınla ilgili olarak bir eleştiri de, AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak'tan geldi.

"Kemalpaşa’daki yangın cevapsız kaldı: İhmal mi, kasıt mı?"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Taslak, "Dün gece Kemalpaşa çöp transfer merkezinde çıkan yangın akıllarda ciddi soru işaretleri bırakmıştır. Bu yangın, basit bir ihmalin sonucu mu, doğal yollarla mı meydana geldi, yoksa CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir süredir taşımakta zorlandığı çöp dağlarını “yangın çıkararak” ortadan kaldırma yöntemi midir? Bugün en vahim olan nokta, ortada büyük bir çevre felaketi varken, ne Kemalpaşa Belediyesi’nden ne de Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’den en ufak bir açıklama yapılmamış olmasıdır.

Sessizlik, bu şüpheleri daha da güçlendirmektedir." dedi.

"Kimse bu sorumluluktan kaçamaz!"

Kemalpaşa'nın bir çöp yuvasına çevrildiğinin altını çizen Taslak, "Eğer bu yangın belediyenin eliyle çıkarıldıysa, insan sağlığını hiçe sayan, çevreyi yok eden bu akıl almaz ihmalin hesabı mutlaka sorulmalıdır. Kimse bu sorumluluktan kaçamaz! Yaklaşık 1.5 yıldır CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa’yı adeta bir “çöp yuvası”na çevirmiştir. Defalarca belediye meclisinde dile getirmemize rağmen gerekli önlemler alınmadığı için bugün bu tabloyla karşı karşıyayız. Kemalpaşa bunu hak etmiyor! Geçmiş olsun Kemalpaşa." ifadelerini kullandı.

