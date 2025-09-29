Son Mühür/Gamze Eskiköy- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Eylül ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Melih Gökçüoğlu’nun yönetiminde gerçekleşti. Toplantıya İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Yusuf Hakan Abacıoğlu ve meclis üyeleri katıldı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu’nun ardından söz alarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin vizyonuna ve geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Ya sağlık alanında yatırım yapacaktık ya da Güzelbahçe Kampüsü’ne önem verecektik”

Özgener, konuşmasında öncelikli tercihlerini ve Güzelbahçe yatırımlarını şu sözlerle dile getirdi:

“İnanıyorum ki rektör hocamız çok güzel bir şekilde üniversitemizin vizyonunu ve gelecek hedeflerini paylaştı. Ben de üzerine ek yapmak istiyorum. Ya sağlık alanına yatırım yapmayı öncelik haline getirecektik ya da Güzelbahçe’de kampüsümüzü geleceğe taşımak vardı ve biz ikincisini seçtik. Güzelbahçe Yerleşkesi tamamlandığında 162 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Tamamen kendi özkaynaklarımızla 120 milyon dolarlık bütçeyle tamamlamış olacağız. Ticaret Odamızın üyelerinin çok büyük katkıları var. Üniversitemizle ilgili biz bu yolculuğa çıkarken uzun bir yolculuk olduğunu biliyorduk. Bütün akademisyenlerimizi dinledim. Akademisyenlerimiz ve akademik kadromuz nasıl bir üniversite hayal ediyor onları dinledim ve bu yolculuğa öyle çıktım. Sadece üniversitemizin idari yapısını ve gelecek vizyonunu biz belirleyebiliriz, eğitim akademisyenlerimizin işi. Ulusalda bir mimari projesi olmasını çok önemsedik. Prestijli bir proje olsun istedik. Yeşil bir bina ve ekonomiye sahip.”

Balçova Kampüsü’nün geleceği

Güzelbahçe Kampüsü’nün tamamlanmasının ardından Balçova’daki mevcut yerleşkenin nasıl değerlendirileceğine ilişkin planlarını da açıklayan Özgener, şunları aktardı:

“Biz Güzelbahçe’ye taşındıktan sonra Balçova’daki yerleşkemizi ne yapmalıyız diye düşündük. Önemli bir yerde yer alıyor. 3 tane karar aldık. Birincisi büyük bir geriatri merkezi yapacağız. Bu alanda çok büyük bir boşluk ve eksiklik var. Yaşlı bakımı konusunda çok ihtiyaç olan bir alan. Bu projeyi sosyal sorumluluk projesi olarak gördüm. 106 bin üyemiz var, bizlere aidat ödüyor. Bir tanesi bile ‘yaşlandım ama ihtiyacım olduğunda odam bana baktı’ derse bundan çok mutlu olurum"