Son Mühür - "Basel" ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Bekir Aslan hakkında, 8 Temmuz'da yaptığı bir paylaşım nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve aynı gün gözaltına alındı. 9 Temmuz’da tutuklanan Aslan, yaklaşık üç aydır Silivri Cezaevi'nde bulunuyordu. Hakkında 1 yıl 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilen Aslan, bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aslan’ın tahliyesine hükmederken, duruşmayı 9 Ocak tarihine erteledi.

Neler yaşandı?

İBB’ye yönelik protestolar sırasında da gözaltına alınan ve yaklaşık iki buçuk ay cezaevinde kalan Bekir Aslan, kamuoyunda “Basel” ismiyle tanınıyor. Önceki tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Aslan, sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşıma istinaden 9 Temmuz’da yeniden gözaltına alındı. Aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aslan, yeniden cezaevine gönderildi.