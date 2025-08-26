Son Mühür- Son dönemde yeniden alevlenen çöp tartışmalarının gölgesinde İzmir Harmandalı’dan sonra yeni çöp depolama alanını aramaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin soğuk baktığı Yamanlar’ı adres gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya,

‘’İzmir'in çöp sorununu çözmek için yıllardır somut hiçbir adım atmayanlar, bugün kendi beceriksizliklerini örtbas etmek için Yamanlar Katı Atık Bertaraf Tesisi hakkında kamuoyunu yanıltan açıklamalar yapılmaktadır.

Bir koro halinde yapılan bu açıklamalar, CHP'nin söz konusu husustaki ihmalini ve kente ihanete varan suistimalini asla gizleyemeyecektir.’’ Mesajı verdi.

Açıklamasında,

‘’Gerçekler ortadadır.

İzmir'in kent hafızası, başkanlıklarını yaptıkları İzmir Büyükşehir Belediyesi basın bürosu, CHP'lilerin tüm iddialarını yalanlamaktadır.’’ Diyen Kaya şunları söyledi.

1. Hükümet Yamanlar'a Engel Olmamış, Aksine Önünü Açmıştır

Bugün "Bizi hükümet engelledi" diyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'nun kendi döneminde, 13 Mayıs 2016 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bir haber gerçeği gözler önüne sermektedir.

O dönem Orman ve Su İşleri Bakanı olan Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmiş, burada bizzat yaptığı açıklamada, "Yer sorunu çözüldü. Olumlu görüş verildi. Bir an önce proje yapılırsa İzmir için iyi olur" demiştir.

Kocaoğlu önümüzde engel kalmadı demişti...

Aynı haberde Sayın Kocaoğlu'nun ifadeleri ise daha da çarpıcıdır, "ÇED projesini yapmıştık, Dünya Bankası kredisi hazır. ÖNÜMÜZDE HİÇBİR ENGEL KALMADI. Teşekkür ediyoruz."

Bu ifadeler, bugün dile getirilen "izin verilmedi" sözlerinin tamamen gerçek dışı olduğunu kanıtlamaktadır.

Sayın Kocaoğlu'nun bu ifadeleri kullandığı 13 Mayıs 2016 tarihinden bu yana tam 9 yıl geçmiş, "ÖNÜMÜZDE HİÇBİR ENGEL KALMADI" denilen konuda hiçbir adım atılmamıştır.

2. 15 Yıldır Aynı Döngü: Bahaneler, Oyalamalar, Çelişkiler

Dün "önümüzde engel kalmadı" denilen Yamanlar için bugün "engellendik" deniliyorsa, bu büyük bir çelişkidir ve bu çelişkinin tek mağduru İzmir halkıdır.

Yamanlar’da her şey hazırdır...

CHP'li başkanlar kendi aralarında birbirini yalanlamakta, gerçekleri çarpıtmaktadır.

Bugün çöp dağları ve koku İzmirli hemşehrilerimizi boğuyorsa, bunun tek sebebi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğidir, irade göstermemesidir.

İzmir'in çöp sorununu çözmek isteyenler için yol bellidir, belgeler ortadadır, kararlar alınmıştır.

Yamanlar'da her şey hazırdır.

Tek eksik olan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş yapma niyetidir.

Cemil Tugay ne demişti?

Yamanlar Dağı bölgesinde yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili olarak, tesisin su kaynaklarını kirletme ihtimali nedeniyle uygun olmadığına dair bir rapor olduğunu öne süren Cemil Tugay, Yamanlar'daki alanın çevresel etkileri nedeniyle çöp tesisi için uygun olmadığını ifade ederek, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) sürecinin başlatılması gerektiğini vurgulamıştı.

Yamanlar Katı Atık Bertaraf Tesisi yerine Menderes’te çevreye zarar vermeyecek, fizibilite açısından daha uygun bir alanda tesis projesi olduğunu belirten Tugay,

İzmir-Manisa sınırındaki Çaltı bölgesinde, Manisa’nın mevcut çöp tesisinin bitişiğinde yeni bir çöp bertaraf tesisi kurmak için başvuru yaptıklarını ve onay beklediklerini açıklamıştı.