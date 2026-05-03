Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İESOB 27. Olağan Genel Kurulu’nda CHP’yi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ yönelik önemli eleştirlerde bulunarak, Başkan Tugay’ın esnafa yönelik tavrını eleştirdi.

Eyyüp Kadir İnan: Esnafın ekmeğiyle oynamayın

İzmir esnafının artık çukursuz yollar istediğinin altını çizen AK Partili Eyyüp Kadir İnan, Cemil Tugay’ın özellikle Çankaya Otoparkı’nın kapanması sürecinde esnafa yönelik sözlerini hedef alarak, “Bizler Basmane Çukuru’nu hayata kazandırmak istiyoruz. Biz elektrik fabrikasını vatandaşlarımıza ve esnafımıza kazandıracağız nerede peşkeş? İzmir Limanı, bugün yerli sermayeye kazandırılıyor, bugün milyarlık altyapı kazandırılacak liman çalışacak esnaf kazanacak. Baktılar yalanlar tutmuyor İzmir Çevre Yolu’nun özelleştireceğini iddia ettiler bu yalanlar da ellerinde patladı bu müthiş iddia değil, müthiş bir yalandır. Çevre yolunun ücretli olacağı külliyen yalandır.

Meslek Fabrikası’nda tam dört kere tahliye kararı varken hiçbir şey yapmadılar, konu Çankaya Otopark’ı olunca tam tersi davranıyorlar. Bu belediye ne yaptı tam bir buçuk yıl boyunca hiçbir şey yapmadan yattı. Sonrada kapıya kilidi vurdu. Otopark binasında hiçbir sıkıntı yok iken binaya riskli yapı şehrini koyduran bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Madem bu bina riskliydi peki neden o zaman siz burayı işlettiniz neden canları riske attınız? Bu bina dört bloktan oluşuyor. Otoparkı kapatmak yerine etap etap güçlendirme yapmak daha mantıklıydı. Kat maliki olarak süreci başlatan belediyenin sorumluluktan kaçması mümkün değildir. Şimdi çıkmışlar esnafa akıl veriyorlar, yıllarca ziraat bankası mı işletti burayı?

O nedenle bugün kapıya kilidi onlar vurdu, esnafın ekmeğiyle oynamayın, bizim esnafımız sahipsiz değildir, vakıflar genel müdürlüğü gerekli sorumluluğu üstlenmişlerdir. Tüm bu haksızlıklar konusunda Çankaya Otoparkı kapanmasın diye sadece ekmeğinin peşine düşen esnafa Cemil Tugay, ‘tiplerinden nasıl insan olduklarını anlıyoruz’ demiştir, siz esnafın tipine bakınca ne görüyorsunuz ben bilmem ancak ben buraya baktığımız alnı dik ve başı dik insanları görüyorum. Bizim esnafımızın o tozlu önlükleri, sizin kibirli yüreklerinizden daha temizdir. İzmir kimsenin arka bahçesi ve çantada keklik değildir. İzmir’de sandığın anahtarı artık hizmet siyasetidir. İzmirliler artık çukursuz yollar istiyor. Esnafın partisi sabah besmele ile açtığı o bereketli sofrasıdır. Bugün farklı fikirlerde olabiliriz fakat bu şehirde aynı problemleri hep birlikte çekiyoruz. Bu kentin bugününü ve yarının düşünmek zorundayız.” şeklinde konuştu.

“Yalçın Ata’nın yanındayız”

Son olarak, CHP’li ilçe belediyelerindeki yüksek ruhsat ücretleri ile ilgili eleştirilerde de bulunan AK Partili İnan, Cemil Tugay’ın sınıfta kaldığının aktararak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ruhsat ücretleri olunca belediyeler bunları almayı biliyor. Belediye olarak esnaftan parayı aldığınız yerde çöp toplamak, asfalt dökmek zorundasınız. İzmir esnafı bizden kavga değil, hizmet bekliyor. Madem Cemil Tugay sizin için sınıfta kaldı bize bir tane muhatap verin kentin sorunlarını hep birlikte konuşalım.

Biz ile ilgili bir sorun olduğunda biz buradayız. Biz mesele esnaf ise emir telakki ediyoruz. Yerel yönetimlerde bir sorun olunca biz sorun çözemiyoruz, bize muhatap verin. CHP milletvekillerimize rica ediyorum, İzmir’e dünyayı çok farklı bir şekilde bağlayacağız. Çeşme Projesi ile İzmir büyüyecek. Bizler, esnafın başkanı Yalçın Ata’nın yanındayız.”