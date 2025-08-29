İzmir’de meydana gelen yangın felaketlerinde ağır hasar alan evlerin yenisinin yapıldığını açıklayan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP’yi hedef alarak “CHP’nin yıllardır mazeret ürettiği İzmir’de biz, yaraları hızla sarıyor ve hemşehrilerimize umut oluyoruz” dedi.

İzmir’in Menderes, Çeşme, Seferihisar, Ödemiş ilçelerinde önceki haftalarda meydana gelen yangınlarda onlarca ev kül oldu.

Ödemiş'e bugün ziyarette bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yanan evlerin yerine temel atıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise yangınlar üzerinden CHP’yi hedef aldı.

İnan, Kurum’un paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sadece 1 ay önce yangınla küle dönen yuvaların yerine, AK Parti’nin eser ve hizmet anlayışıyla yepyeni evler yükseliyor. CHP’nin yıllardır mazeret ürettiği İzmir’de biz, yaraları hızla sarıyor ve hemşehrilerimize umut oluyoruz” ifadelerini kullandı.

İnan’ın paylaşımı şöyle:

“Sadece 1 ay önce yangınla küle dönen yuvaların yerine, AK Parti’nin eser ve hizmet anlayışıyla yepyeni evler yükseliyor. CHP’nin yıllardır mazeret ürettiği İzmir’de biz, yaraları hızla sarıyor ve hemşehrilerimize umut oluyoruz.Bu büyük gayret için Sayın @murat_kurum’a hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. #BirlikteGüçlüYarınlara”