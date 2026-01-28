Olay, 15 Ekim 2025 tarihinde Çiğli’de faaliyet gösteren bir emlak ofisinde meydana geldi. Birlikte emlakçılık yapan Songül Çolak (43) ile Erdal E. (58) arasında ofiste bulunan bir çiçek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Çolak, çiçeğin saksısındaki toprağı ofisin önünde bulunan çöp kutusuna dökmek için dışarı çıktı.

Ofis önünde darbedildi, hastaneye kaldırıldı

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Çolak’ın arkasından dışarı çıkan Erdal E., iş ortağını itti ve darbetti. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Çolak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde vücudunda kemik kırığı tespit edilen Çolak, tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırgandan şikayetçi oldu.

Sanık tutuklandı, dava açıldı

Olayın ardından gözaltına alınan Erdal E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında sanık hakkında “kasten yaralama” ve “kadına karşı tehdit” suçlarından dava açıldı.

Mahkemeden indirimli hapis cezası

Dava, Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 15 Ocak’ta açıklanan kararda mahkeme, Erdal E.’yi “kasten yaralama” suçundan önce 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mağdurda 4. derece kemik kırığı oluşması nedeniyle ceza 3 yıla yükseltildi.

Ancak sanığın geleceği üzerindeki olası etkiler dikkate alınarak indirim uygulandı ve ceza 2,5 yıla düşürüldü.

Tutuklu kaldığı süre dikkate alındı, tahliye edildi

Mahkeme, Erdal E.’nin cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Sanık, “kadına karşı tehdit” suçlamasından ise beraat etti.