Geçen ay İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen orman yangını felaketinin yaraları sarılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla afet konutlarının temel atma töreni gerçekleşti. Temel atma törenine katılım sağlayan AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, törenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"Mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Dağ, "Yine verdiğimiz bir sözü tutmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Geçen ay Ödemiş ilçemizde meydana gelen orman yangınında zarar gören mahallelerimizde inşa edeceğimiz afet konutlarımızın temelini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile attık. Bu vesileyle, millete hizmet yolunda her daim ufkumuzu açan liderimiz, genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’e teşekkürlerimi sunuyorum.

Afet konutlarının da Ödemiş halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.