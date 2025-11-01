Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in Ödemiş ilçesinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen Süs Bitkileri ve Fidancılık Fuarı, üreticiler ile sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Fuar, hem ekonomik hem de sosyal açıdan bölgeye canlılık kazandırırken, yerel üreticilerin sesini duyurmasına da fırsat sundu.

Ceyda Bölünmez Çankırı üreticilerle buluştu

Fuarı ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, stantları gezerek üreticilerle bir araya geldi.

Üreticilerin taleplerini yerinde dinleyen Çankırı, fidancılıktan süs bitkilerine kadar uzanan üretim alanlarındaki sorunları not aldı.

Ziyaret kapsamında CHP’li Ödemiş Belediye Başkanı ile de kısa bir görüşme gerçekleştiren Çankırı, bölgedeki üreticilerin beklentileri üzerine samimi bir sohbet yürüttü.

“5 kilometrelik tünel hem zamanı hem maliyeti kısaltır”

Fidancılık üretimi yapan Ali Ceylan, görüşmede bölgenin üretim koşullarını aktararak ulaşım sorununa dikkat çekti. Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

“Ödemiş’ten Salihli’ye ulaşımda ciddi zaman kaybı yaşıyoruz. Fidanlarımızı ya Kemalpaşa üzerinden 4 saatte ya da 2 bin 300 rakımlı Bozdağ yolundan ulaştırıyoruz.

Eğer Ödemiş–Salihli arasında yaklaşık 5 kilometrelik bir tünel açılırsa hem zamandan hem de maliyetten büyük tasarruf sağlanır.”

“En güzel başkan bizde, en güzel Cumhurbaşkanı bizde”

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, üretici Ali Ceylan’ın esprili bir cümlesi fuara neşe kattı: “Ödemiş’e yatırım yapmanız gerekiyorsa hiç düşünmeyin, çünkü en güzel belediye başkanı bizde, en güzel başkanlar bizde.”

Bu sözlere tebessümle karşılık veren Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, espriyi şu şekilde tamamladı: “En güzel Cumhurbaşkanı da bizde, Türkiye’mizde.”

Masadakilerin kahkahalarla karşıladığı bu karşılıklı diyalog, fuarın en keyifli anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

“Ödemiş, Türkiye’nin üretim gücünü temsil ediyor”

Ziyareti kapsamında üreticilerin sorunlarını dinleyen Milletvekili Çankırı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ödemiş, sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin üretim gücünü temsil eden bereketli bir merkez. Üreticimizin emeğiyle büyüyen bu potansiyeli desteklemek hepimizin görevi.

Bu topraklarda alın teriyle yeşeren her emek, Türkiye’nin geleceğine dikilmiş bir umuttur. İlgili taleple de gerekli görüşmeleri sağlayacağız.”