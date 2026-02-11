Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ile komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Son günlerde İzmir ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketi de meclisin gündemindeydi. Kent genelinde birçok vatandaşın evi, iş yeri, arazisi, ahırı, zeytinliği ve benzeri taşınmazları ile taşınır mallarında hasar meydana gelirken, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yangın ve afet raporları doğrultusunda zararların kayıt altına alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, selden etkilenen yurttaşlara destek sağlamak amacıyla Afet Yardım Komisyonu kurulmasına kararı meclis gündemine geldi. Önerge meclis üyelerinin onayına sunuldu ve doğrudan oy birliği ile onaylandı.

Önerge doğrultusunda komisyona İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık edecek. Komisyon; maddi, ayni, lojistik ve beşeri yardımların sağlanması konusunda tam yetkili olacak.

Görev süresinin 29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlayacak ve 2026 yılı boyunca meydana gelebilecek doğal afetleri kapsayacak şekilde belirlenmesi planlanan komisyonun, afet sonrası destek süreçlerini koordine etmesi hedefleniyor.

İlgili önerge şu şekilde;

“İzmir ve ilçelerinde meydana gelen sel felaketi sonucunda birçok vatandaşımızın evi, iş yeri, arazisi, ahırı, zeytinlik alanı, bahçesi ve benzeri taşınmaz malları ile taşınır malları zarar görmüş ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yangın ve afet raporları doğrultusunda tüm zararlar kayıt altına alınmış olup; bu kapsamda; sel felaketinden mağdur olan tüm vatandaşlarımıza gerekli desteğin verilmesi amacıyla bir Afet Yardım Komisyonu oluşturulması, söz konusu Komisyona Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil TUGAY'ın başkanlık etmesi, Komisyonun vatandaşlarımıza maddi, ayni, lojistik ve beşeri tüm yardımların sağlanması hususunda tam yetki ile donatılması, Komisyonun görev süresinin, 29/01/2026 tarihi itibarıyla başlayan ve 2026 yılı boyunca meydana gelen doğal afetleri kapsayacak şekilde belirlenmesi hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.E.2875456)