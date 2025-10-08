Son Mühür- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin son derece önemli bir açıklama yaptı. Başkan Trump, barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği sinyalini verirken, bizzat bölgeye giderek sürece destek olabileceğini duyurdu. Bu beklenmedik hamle, Orta Doğu diplomasisinin seyrini değiştirecek potansiyel taşıyor.

Mısır'daki müzakerelerde kritik aşama

Başkan Donald Trump, yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistinli örgüt Hamas'ın Mısır'da dolaylı olarak sürdürdüğü görüşmelere değindi. Başkan Trump, "Anlaşma sağlanma ihtimali çok yüksek," ifadelerini kullanarak, görüşmelerin olumlu bir neticeye ulaşma olasılığının zirvede olduğunu işaret etti. Bu iyimser değerlendirme, aylardır süren çatışmaların ardından bölgede beklenen barışın nihayet yaklaştığı yönündeki umutları kuvvetlendirdi.

Trump'tan sürpriz Orta Doğu ziyareti sinyali

Trump, barış ihtimalinin yükselmesiyle bağlantılı olarak, bizzat devreye girebileceğini gösteren çarpıcı bir kararını kamuoyuyla paylaştı. ABD Başkanı, "Bu hafta Orta Doğu'ya gidebilirim. Belki Pazar günü," diyerek, potansiyel ziyaretinin tarihine dair de tahminde bulundu.