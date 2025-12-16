Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’in önceki dönem il başkanı Şenol Aslanoğlu, geçtiğimiz hafta gerçekleşen İZBETON duruşmasında ev hapsi şartının da kalkmasının ardından basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirerek, süreci değerlendirdi.

Şenol Aslanoğlu: Cezaevinde kötü muamele yaşamadık

Cezaevinde kötü bir muamele yaşamadığını belirten ve zor dönemi atlattığının altını çizen Şenol Aslanoğlu, “Herhangi bir kötü muamele yaşamadık. Ancak cezaevinin doğası gereği olan şeyler var, onları yaşadık. Bunun dışında ziyaret kapsamı hep izine tabii tutuldu. Biz örgütlü suçtan yargılanmadığımız için milletvekilleri mesai saatleri içerisinde herhangi bir yerden izin almadan rahat bir şekilde bizleri ziyaret edebiliyorlardı. Sağ olsunlar milletvekillerimiz bizi hiç yalnız bırakmadılar. Zorlu bir dönemi atlattık.” dedi

“Bilal Saygılı'nın torunları ile benim çocuklarım aynı yerde büyüyecek”

Ayrıca, Türkiye’nin ciddi bir ayrışma yaşadığını vurgulayan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın çocukları ile kendi çocuklarının aynı yerde büyüyeceğini kaydederek, kimsenin ayrıştırılmaması gerektiğini aktaran Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye gittikçe taraftar topluluğu haline geliyor bu kötü bir şey. Her olaya bakışımız bulunduğumuz mahalle ekseriyetinde gerçekleşiyor. Artık yanlışları doğru kabul eden bir yola savruluyoruz ki bu durum ülke için gerçekten çok kötü bir durum. Ben il başkanlığımda da karşı mahalleyi hiçbir zaman düşman kabul etmedim.

Bilal Saygılı’nın torunları ile benim çocuklarım aynı yerde büyüyecek, eğer biz böyle yapmasak bu kentte nasıl yaşayacağız? Bu dönem boyunca AK Partili, MHP’li bazı siyasetçilerden çok üzücü şeyler gördüm ve okudum. Ben il başkanı olduğumda kentin eşrafını, basınını çok eskiden beridir tanırım. Misal Dilek Gappi benim çok eski arkadaşımdır. Eğer kentin bütün aktörlerini tanımıyorsanız tanışmanız ve birbirinizi tanımanız gerekir. Ben Cumhuriyet Meydanı’nda Bilal Saygılı bir buluşmuştum hatırlarsınız, o dönem Buca’da bir kavga çıkmıştı. Sonrasında o insanların hepsi birbirlerine bakacaklar aynı mahalledeler, daha seçim kampanyasının başlamamıştı.

Sağ olsun Bilal Bey de gerilimin azalması için bu teklifimi kabul etmişti. Seçim günleri ortalık biraz daha geriliyor. Hele o seçim gerilimin de çok üst olduğu bir seçimdi. İktidar değişti, değişecek konuları vardı. 4 yıldır kimse hak edişleri incelemedi, çünkü iftirayı atmak daha kolay, o dönem hem Bilal bey ile Veysel beye de bunları anlattım. Ben onların da sorularına cevap vermek isterim. Ne zaman uygun görürlerse kooperatif konusu ile ilgili onların sorularına yanıt veririm. Ben cevap verme konusundan hiç kaçmadım ki.”