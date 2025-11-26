İzmir’in Buca ilçesinde, boş bir alanda çıkan yangın sonucunda park halinde bulunan bir kamyonet tamamen yandı. Yangın, alevlerin sıçramasıyla bir başka kamyonet kasasına da zarar verdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın Seyhan Mahallesi'nde çıktı

Yangın, saat 21.30 sıralarında Buca ilçesinin Seyhan Mahallesi 718 Sokak'ta bulunan boş bir alanda başladı. Alandaki atık yığınları bir anda alev alarak kısa sürede büyüdü ve çevresindeki park halindeki araçlara sıçradı. Yangının büyümesi sonucu, Adem Yenilmez’e ait 61 AFK 686 plakalı kamyonet tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Bir başka kamyonetin kasasında da maddi hasar meydana geldi.

Olay yeri ve itfaiye müdahalesi

Çevre sakinlerinin yangın ihbarı yapması üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlerin çevredeki dükkanlara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangının büyümesi engellenmiş olsa da araçlarda büyük hasar oluştu.

Kamyonet sahibi yangını öğrenir öğrenmez olay yerine geldi

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan kamyonet sahibi Adem Yenilmez, yangının başladığını öğrenir öğrenmez olay yerine geldi. Araçlarının alevler içerisinde olduğunu gören Yenilmez, itfaiye ekiplerinin müdahalesine tanık oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir polisinin yangının çıkış sebebini belirlemek için başlattığı inceleme sürerken, yangının atık yığınının neden olduğu tespit edilen alevlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.