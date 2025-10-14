Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu yönetiminde adeta bütçe sınavına dönüştü.

2026 yılı Performans Programı ve 6 milyar 400 milyon TL’lik bütçe, CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilirken, AK Parti grubu bütçeye sert muhalefet yaptı.

Gerilim, oylamanın ardından AK Parti Meclis Üyesi İlhan Önen’in elindeki “Belediye Karnesi”yle zirveye çıktı. Önen, meclis toplantısında belediyeye not verdi.

ÖNEN: NOTUNUZ KIRIK

Notunuz kırık diyen AK Partili Meclis Üyesi Önen, “Ders notunuz biraz kırık. Ders saatinizden kentsel dönüşüme 100 üzerinden 10 verdik. Çöp ve temizlik dersimiz var haftalık 5 saat 20 puan vermişiz. Bütçe ile alakalı dersinize yüz üzerinden 20 verdik. Çarpım tablosu iyi gidiyor. Yeşil alan ve çevre dersinize 20 puan verdik. Kişi başına düşen yeşil alan 1 metrekare. Afet ve deprem hazırlığına 20 puan verdik. Bununla alakalı temennimizi de rabbim depremden korusun. Kültürel yaşama hakkınızı verdik. 80 puan. Bol bol kahkaha atıyorsunuz. Kamu yönetimi tasarruf da 20 puan vermişiz. Bütün bunların üzerinden yüz üzerinden notunuz 25. Halk ile iletişime 20, esnaf ile iletişime 20, çalışanlara değere 20, tutum dersine 10, öz eleştiri dersinde de 20 puan verdik. Karnemiz 25” dedi.