Son Mühür / Alper Temiz - CHP İzmir’de yaklaşan il kongresi öncesi kulisler yeniden hareketlendi. Kamuoyunda “kooperatif davası” olarak bilinen dosya kapsamında tutuklu yargılanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Dava dosyasında tutuklu yargılananlar arasında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bulunuyor. Davanın bir sonraki duruşması 9 Aralık’a ertelendi.

Parti çevrelerinde konuşulan iddialara göre, CHP Genel Merkezi, Aslanoğlu’nun yargı süreci nedeniyle yaşanabilecek olası bir siyasi yasağı da hesaba katarak yeni bir denge planı üzerinde çalışıyor.

Kulislerde “blok liste – Kocaoğlu” formülü

İddiaya göre, 17 Ekim’de yapılacak CHP İzmir İl Kongresi öncesinde Genel Merkez, olası bir kriz yaşanmaması için eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ismini gündemine aldı.

Bazı parti kaynakları, CHP yönetiminin, Aslanoğlu’na yönelik olası bir siyasi yasak durumunda, “blok liste” yöntemiyle Kocaoğlu’nu listenin en önüne koymayı planladığını öne sürüyor. Bu formülün, “partide denge sağlayacak bir abi modeli” olarak yorumlandığı belirtiliyor.

Kulislerde, “Delegelerin büyük bölümünün Kocaoğlu isminde uzlaşabileceği” değerlendirmeleri yapılırken, bu durumun kongre öncesi tansiyonu düşürmek için tasarlandığı ileri sürülüyor.

Kocaoğlu'nun: “Tek aday olursa…” tavrı iddiası

Öte yandan Aziz Kocaoğlu’nun da kulislerde, aktif bir yarışın içine girmek istemediğini yakın çevresine ifade ettiği iddia ediliyor. Kocaoğlu’nun, “Tek aday olursa kabul ederim” yaklaşımıyla hareket ettiği, aksi halde sürece dışarıdan destek vereceği konuşuluyor. Kocaoğlu’nun adı, parti içinde bir süredir “denge unsuru” olarak gündeme gelirken, bu formülün Genel Merkez’in de bilgisi dahilinde şekillendiği öne sürülüyor.

Genel Merkez temkinli

Parti kaynakları, CHP Genel Merkezi’nin İzmir’de “kontrollü bir kongre” hedeflediğini, son dönemde yaşanan tutuklamalar ve yargı süreçleri nedeniyle örgütte yeni bir kriz çıkmasını istemediğini belirtiyor. Buna karşın bazı delegelerin, “Genel Merkez’in aday belirleme değil, dayatma eğiliminde olduğu” yönünde rahatsızlıklarını dile getirdiği de kulislerde konuşulan bir diğer başlık.