Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 12.59’da Simav merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 8.46 kilometre olarak ölçüldü.

Kütahya ve Uşak başta olmak üzere, Balıkesir, İzmir, Bursa ve İstanbul’da da sarsıntı hissedildi. Vatandaşlar panik yaşarken, herhangi bir can kaybı ya da ağır hasara dair resmi açıklama yapılmadı.

“6.5’lik deprem potansiyeli var”

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, daha önce yaptığı açıklamalarda Kütahya’nın büyük deprem riski taşıdığına işaret etmişti. Üşümezsoy, “Simav’da 40 kilometrelik bir fay hattı bulunuyor. Bunun yaklaşık 10 kilometrelik kısmı 2011 yılında kırıldı. Geriye kalan bölümde ise 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli mevcut” ifadelerini kullanmıştı.

Ana fay henüz kırılmadı

Son depremi değerlendiren Üşümezsoy, sarsıntının ana fay hattından değil, çevresindeki ikincil kırıklardan kaynaklandığını belirtti. Uzman, “Bu 5.4’lük deprem ana faydaki enerjinin boşalması anlamına gelmiyor. Ana fay kırıldığı takdirde 6.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanabilir. Risk bitmiş değil” açıklamasında bulundu.

Artçı sarsıntılar devam edecek

Üşümezsoy ayrıca, bölgede artçı depremlerin bir süre daha süreceğini belirtti. Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunan uzman, fay hattının enerjisini tamamen boşaltmadığını, dolayısıyla önümüzdeki süreçte de sarsıntıların devam edebileceğini ifade etti.