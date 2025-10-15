Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bir dönem AK Parti’de milletvekilliği gibi görevlerde de bulunmuş olan gazeteci yazar Şamil Tayyar, ikinci çözüm sürecinin önündeki en büyük engelin DEM Parti olduğunu kaydederek, toplumun sinir uçlarıyla oynadığını vurguladı.

“PKK’dan önce DEM Parti’nin silahları bırakması gerekiyor”

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, DEM Parti yöneticilerinin son dönemdeki açıklamalarına sert sözlerle tepki gösterdi. DEM Parti’de görev alan bazı isimlerin, ‘Türk toplumunun sinir uçlarıyla oynadığını’ belirten Tayyar, kullanılan dilin toplumsal gerilimi tırmandırdığını kaydetti.

Yaşanan gelişmelerin kamuoyunda ciddi bir öfke dalgası yarattığını dile getiren Tayyar, bazı DEM Partili yöneticilerin açıklamalarını ‘zehir saçan bir dil’ olarak nitelendirdi. Terör örgütü PKK’nın silah bırakması yönündeki çağrılara da değinen Tayyar, ‘PKK’dan önce DEM Parti’nin silahları bırakması gerekiyor’ diye konuştu.

“Çözüm sürecinin önündeki en büyük engel, DEM Parti”

Konuyla ilgili yayınladığı açıklamasın AK Partili Tayyar, şu ifadeleri kullandı: “Çözüm sürecinin önündeki en büyük engel, DEM Parti. Her gün bir temsilcisi toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Öfke dalgasını köpürtüyor. İmralı’nın süreç başarılı olursa DEM Parti’yi kapatıp yeni parti kurma fikrinden mi yoksa genetik kodlarından mı kaynaklanıyor bilmiyorum, dilleri zehir saçıyor. Tekrar edeyim. Terör örgütü PKK’dan önce DEM Parti’nin silahları bırakması gerekiyor.”

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen DEM Parti Grup Toplantısı’nda, partililerin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Toplantı sırasında yükselen sloganlar, siyasi çevrelerin ve toplumun farklı kesimlerinin tepkisine neden olurken, olay kısa sürede ülke gündeminin başlıca tartışma başlıklarından biri haline geldi.