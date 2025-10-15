Son Mühür- Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti. “Kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri detaylı biçimde değerlendirilmektedir” ifadelerini kullanan Tunç, Kabaiş’in kullandığı cep telefonunun kilidinin açılması için yurt dışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İki erkeğe ait DNA tespit edildi

Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili olarak hazırlanan Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi raporu, 10 Ekim’de dosyaya eklendi.



Diyarbakır ve Van Barosu avukatlarının düzenlediği basın toplantısında Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunda Kabaiş’in göğüs ve vajina bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu açıkladı.

Demir, bu bulguların cinsel istismar ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

Tüm deliller derinlemesine inceleniyor

Tunç, açıklamasında soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Soruşturma kapsamında hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.”

Ayrıca, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ek uzman mütalaası istendiğini, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizlerin de tamamlandığını belirtti.

Tek bir nokta dahi karanlıkta kalmayacak

Bakan Tunç, Rojin Kabaiş’in ailesine başsağlığı dileyerek şu ifadelerle açıklamasını sonlandırdı:



“Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir.”

Ne olmuştu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. 15 Ekim’de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi’nde Kabaiş’in cansız bedeni bulunmuş, olayla ilgili başlatılan soruşturma halen sürmektedir.