Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 ve ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere toplam 15 suçlunun, farklı ülkelerde yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik, Asayiş, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının yürüttüğü ortak operasyonlar sonucunda, aranan kişilerin Irak, Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan’da yakalandığını duyurdu.

13 uluslararası, 2 ulusal düzeyde aranan suçlu yakalandı

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 13 kişi ile ulusal düzeyde aranan 2 kişi, yürütülen çalışmalar sonucu Türkiye’ye iade edildi.

Operasyonlar kapsamında, Irak’ta 6, Gürcistan’da 4, Almanya’da 2, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan’da birer kişi yakalandı.

Farklı suçlardan aranan isimler ülkelerinden iade edildi

Yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan şüphelilerden:

H.K.Ş., “kasten öldürme”, “örgüt üyeliği” ve “nitelikli yağma” suçlarından Birleşik Arap Emirlikleri’nde,

F.N. ve C.B., “uyuşturucu ticareti” suçundan Irak’ta,

R.K., “tasarlayarak öldürme” suçundan Irak’ta,

S.A., “yaralama” suçundan Irak’ta,

S.Ş., “banka veya kredi kartının izinsiz kullanımı” suçundan Gürcistan’da,

O.K., “uyuşturucu ticareti” suçundan Gürcistan’da,

K.Y., “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından Gürcistan’da,

N.G., “silahlı yağma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından Gürcistan’da,

N.K., “çocuğun cinsel istismarı” suçundan Almanya’da,

A.C., “bilişim yoluyla dolandırıcılık” suçundan Almanya’da,

S.A., “kasten öldürme” suçundan Polonya’da,

M.L., “uyuşturucu madde ihraç etme” suçundan Yunanistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Ayrıca, M.A. ve B.B. isimli şahısların ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından Irak’ta yakalandığı ve Türkiye’ye iade edildiği bildirildi.

“Suçluların kaçacak yeri yok”

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada uluslararası güvenlik iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Nerede olursa olsun, adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışıyoruz. Suçluların kaçacak yeri yok” ifadelerini kullandı.