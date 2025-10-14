Son Mühür- AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, kardeşi Mehmet Nuri Başdaş'ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Başdaş, yaptığı paylaşımda "Canımız hakkın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerini kullandı. Bu acı haber, siyaset ve teşkilat camiasında üzüntüyle karşılandı.

Cenaze programı açıklandı

Merhum Mehmet Nuri Başdaş için düzenlenecek cenaze töreninin detayları netleşti.

Cenaze Namazı bugün 14 Ekim 2025 Salı günü, ikindi namazını müteakip Kadifekale Hava Şehitleri Camii'nde kılınacak. Namazın ardından merhumun naaşı, Buca ilçesindeki Gökdere Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Başkan Mehmet Sait Başdaş ve ailesi, taziyeleri cenaze namazı ve defin sonrasında kabul edecek. AK Parti teşkilatları ve sevenleri, merhum Mehmet Nuri Başdaş’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayacak.

AK Parti İzmir'den taziye mesajları

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlayarak, "Konak İlçe Başkanımız, dava ve yol arkadaşımız M. Sait Başdaş’ın kıymetli kardeşi Mehmet Nuri Başdaş’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yüce Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, cenneti ve cemaliyle müşerref kılsın. Başdaş ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mehmet Nur kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konak İlçe Başkanımız M. Sait Başdaş’ın kıymetli kardeşi Mehmet Nuri Başdaş beyefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.