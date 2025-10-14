Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki yatırımları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrası Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’ni ziyaret eden başkanlar, sanayi bölgesine yönelik projeleri yerinde inceledi.

Yatırımlar ve projeler masaya yatırıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bornova’da yürütülen yatırımların değerlendirildiği toplantıda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve belediye bürokratlarıyla bir araya geldi. Bornova Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda iki belediyenin iş birliğiyle yürütülen projeler ve geleceğe yönelik planlar ele alındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplantıda yaptığı sunumda ilçede devam eden yol, kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri ve sanayi bölgelerine ilişkin projeleri ayrıntılı şekilde anlattı. Eşki, Bornova’nın hızla gelişen yapısına uygun olarak planlanan yatırımların, Bornovalılara daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaçladığını ifade etti.

Işıkkent’te sanayi buluşması

Toplantının ardından Başkan Tugay ve Başkan Eşki, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’ni ziyaret etti. Türkiye’nin önde gelen ayakkabı üretim merkezlerinden biri olan sitede, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ayakkabıcılar Odası ve Site Başkanı Süleyman Özcan ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ziyarette, 2 binden fazla işyerinin faaliyet gösterdiği ve üretilen ayakkabıların büyük bölümünün Avrupa’ya ihraç edildiği sitedeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Başkan Tugay, esnafın taleplerini dinleyerek bölgeye yönelik yeni projeler hakkında bilgi verdi. Işıkkent’in İzmir ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekti.

Geri dönüşüm tesisi için yer incelendi

Ziyaret kapsamında, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 6 bin metrekarelik alanda kurulacak geri dönüşüm ve bertaraf tesisinin yapılacağı alan da incelendi. Projeye ilişkin bilgi veren Başkan Eşki, “Daha temiz bir Bornova için gereken her adımı atacağız” dedi.

“Önce ruhsat, sonra asfalt”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki sanayi siteleri ve ticaret alanlarına yönelik ruhsatlandırma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. “Göreve geldiğimde 14 bin olan ruhsatlı işyeri sayısını 25 bine çıkardık. ‘Önce ruhsat, sonra asfalt’ dedik. Bunu esnafımıza doğru anlattık ve birlikte güzel bir süreç yürüttük. Çünkü onlar bizden hizmet bekliyor; biz de bu hizmeti adaletli ve planlı biçimde ulaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eşki, Bornova’nın üretim gücünü artırmak ve kayıtlı istihdamı desteklemek adına İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tam uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.