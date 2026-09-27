Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bu hafta İzmir'de olağan parti içi kongre sürecini gerçekleştiren YENİ Parti'de, ikinci gün mesaisi de tamamlandı. Üyelerin yoğun katılmıyla gerçekleşen önseçim sonucunda sandıklardan çıkan ilçe başkan adayları belli oldu.

Ön seçim için sandık başına gitmeyen sadece Buca kaldı

YENİ Parti üyeleri Kemalpaşa'da, Çeşme'de, Menemen'de, Urla'da ve Torbalı'da sandık başına giderken, bugün gerçekleşecek olan Buca'daki çift adaylı ön seçim ise salondan kaynaklı problemlerden kaynaklı geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile 1 Ekim Perşembe gününe ertelenmişti.

Çağatay Güç: YENİ Parti'de kararlar sandıkta veriliyor

Ön seçim sürecinde olan sandıkları ziyaret eden YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Biz demokrasiyi yalnızca meydanlarda savunmuyoruz; kendi örgütümüzde de yaşatıyoruz. İlçe başkanını üyelerin seçtiği YENİ Parti’de karar kapalı kapılar ardında değil, sandıkta veriliyor" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti İzmir'de ön seçimlerin son gününde sandıklardan şu isimler başkan adayı olarak çıktı:

Menemen: Hüseyin Özbey (732 oy aldı)

Kemalpaşa: Ahmet Yılmaz (523 oy aldı)

Torbalı: İbrahim Özel (1113 oy aldı)

Urla: Ahmet Bahri Yalaz

Çeşme: Seyit Dolunay Onur