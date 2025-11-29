AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 4-6 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da “Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi” düzenleneceğini açıkladı. Ercan, zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılmasının planlandığını bildirdi. 5 Aralık 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünde gerçekleştirilecek zirvede, Afrika, Asya, Avrupa ve Balkanlar’dan kadın belediye başkanları ile Türkiye’den kadın belediye başkanları ve meclis üyeleri bir araya gelecek. Etkinlik, yerel yönetimlerde iyi uygulamaların paylaşılması ve bunların somut işbirliklerine dönüştürülmesini hedefliyor. Zirve sonunda, işbirliği protokolleri ve 2025–2026 yol haritası da açıklanacak.

“Binden fazla katılımcının olduğu bir zirve planladık”

Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımının beklendiği zirvenin mottosunun “Kadınla yükselen şehirler” olduğunu söyledi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın belediye başkanlarının programa davet edildiğini aktaran Ercan, Türkiye’den kadın belediye başkanları ve AK Parti kadın belediye meclis üyeleri ile binden fazla katılımcının olacağı bir zirve planladıklarını belirtti.

Ercan, zirvenin içeriği hakkında ise şunları paylaştı:

"Önümüzdeki dönemde kadın yerel yöneticilerimizin sayısını artırmak en büyük hedefimiz. Bu yönde kadın belediye meclis üyelerimiz zirve boyunca eğitimler alacaklar. Uluslararası alanda katılan belediye başkanları ve bizim belediye başkanlarımız tecrübe paylaşımında bulunacaklar. Yerel yönetimlerde en önemli başlıklar arasında yer alan 'afet, göç, iklim, çevre ve şehircilik' gibi başlıklarda panellerimiz olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı panellerimiz olacak."

5 Aralık’ın, 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Ercan, "Burada yerelden seçilmiş olan kadınlarımıza gerekli önemi ve değeri vermiş olacağımızı düşünüyorum." dedi.

“Kardeş şehirler ilan edeceğiz”

Zirvede bir sonuç bildirgesinin de olacağını belirten Ercan, "Kadınlarımızın yerel yönetimlerdeki etkisi, nasıl daha fazla etkin olabilirler, bunların istişaresini de yapacağız. Biz göreve geldiğimiz günden beri kadın yerel yöneticilerimizi, belediye meclis üyelerimizi her ay meclislerde söz almaları yönünde teşvik ettik. Belediye meclislerini de TBMM'nin ayrı bir yansıması olarak görüyoruz. Belediye meclislerinde de her ay belirli bir konuya özel söz alıyorlar, kendilerini ifade ediyorlar. Bu çok değerli. Zirve kapsamında alacakları eğitimle de daha fazla kadın siyasi aktör yetiştirmek hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Tuğba Işık Ercan, zirvede "kadın ve aile politikaları", "iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik", "afet risk yönetimi ve dirençli kentler", "göç, göçmen politikaları ve sosyal uyum", "akıllı şehirler, enerji yönetimi ve dijital dönüşüm" gibi konuların ele alınacağını söyledi.

Ercan, belediye başkanlarının tecrübe paylaşımını önemsediklerini ve program sonunda uluslararası katılımcıların belediyeleri ile Türkiye’deki belediyelerin ‘kardeş şehirler’ olmasını planladıklarını ifade etti. "Şayet belediye başkanlarımızın arzusu ve isteği olursa kardeş şehirleri de ilan edeceğiz. Programın en önemli çıktılarından birisinin bu olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kadın yönetici bakışı ile şehir yönetimi

Şehirlerin yönetimine kadın bakış açısıyla yaklaşmanın önemine dikkat çeken Ercan, bu doğrultuda kadın yöneticileri desteklediklerini vurguladı. "CHP belediyelerinin vasıfsız iş görmeleri, bizlere yerel yönetimler üzerinde durmamız gerektiğini düşündürdü"

Yerel yönetimlerin öneminin son dönemde büyükşehirlerde net şekilde görüldüğünü anlatan Ercan, "CHP belediyelerinin vasıfsız iş görmeleri, halkı düşünmeden, halka hizmet amacı gütmeden, sadece o koltuklarda oturduklarını görmemiz; bizlere yerel yönetimler üzerinde durmamız gerektiğini düşündürdü." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ve sonrasında AK Parti’nin İstanbul’daki değişimi ortaya koyduğunu belirten Ercan, CHP yönetimindeki İBB’de son dönemde halkın şikayetlerinin arttığını söyledi.

Silahtarağa Arıtma Tesisi’nin “temel atmama” töreni ve İstanbul ile Ankara’daki trafik sorunlarını hatırlatan Ercan, "Son zamanda itibarsızlaşan yerel yönetimler anlayışını değiştirebilmek ve AK Parti belediyeciliğinin farkını çok daha iyi ortaya koyabilmek ve uluslararası anlamda da ne kadar örnek işler yapabildiğimizi göstermek için kadınlarımızla bu zirveyi planladık." ifadelerini kullandı.