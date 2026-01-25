ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Çin ile artan yakınlaşmasına yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Trump, yaptığı açıklamada Kanada’nın Çin’in etkisi altına girdiğini savunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Bir zamanlar büyük olan Kanada tamamen ele geçiriliyor”

Trump, Kanada’nın Çin ile kurduğu ticari ve ekonomik ilişkileri hedef alarak, “Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada’yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü” dedi. Açıklamasını alaycı bir dille sürdüren Trump, “Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar” ifadelerini kullandı.

Trump’tan Kanada başbakanına “vali” göndermesi

ABD Başkanı, bir gün önce yaptığı açıklamada ise Kanada yönetimini doğrudan hedef almış ve Başbakan Mark Carney için “Vali Carney” ifadesini kullanmıştı. Trump, bu sözleriyle Kanada’nın dış ticaret politikalarında ABD’ye bağımlı olması gerektiği mesajını verdi.

“Kanada, Çin için teslimat limanı olamaz”

Trump, Kanada’nın Çin’den ABD’ye gönderilecek ürünler için bir geçiş noktası haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirterek sert bir uyarıda bulundu. “Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’den ABD’ye gönderilen ürünler için bir teslimat limanı yapabileceğini düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir” diyen Trump, Çin’in Kanada üzerindeki etkisine dikkat çekti.

“Çin, Kanada’nın sosyal dokusunu bozar”

Çin ile yapılacak olası bir ticaret anlaşmasının Kanada için yıkıcı sonuçlar doğuracağını savunan Trump, “Çin, Kanada’yı canlı canlı yer. İşlerini, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar” ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

Trump, açıklamasının en dikkat çekici bölümünde ise ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu. Kanada’nın Çin ile ticaret anlaşması yapması halinde, Kanada’dan ABD’ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Bu çıkış, Washington–Ottawa hattında yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendirildi.

Gözler Kanada’dan gelecek yanıtta

Trump’ın sert sözlerinin ardından Kanada yönetiminin nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olurken, Çin ile ilişkiler üzerinden yaşanan bu çıkışın ABD–Kanada ticari ilişkilerine nasıl yansıyacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.