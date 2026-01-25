Son Mühür- Balıkesir’in güney kesimlerinde öğle saatlerinde meydana gelen deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anlık olarak geçilen verilere göre, Sındırgı merkezli sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Sındırgı merkezli sarsıntının şiddeti belirlendi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 25 Ocak 2026 tarihinde saat 12:29 sularında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem kaydedildi. Yapılan teknik analizler sonucunda depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçüldü. Yerel saatle öğle saatlerine denk gelen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda ve sessiz ortamlarda belirgin şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre bölgede günlük yaşam kısa süreliğine kesintiye uğradı.

Sarsıntı yerin 15 kilometre derinliğinde oluştu

Depremin odak noktasına dair teknik detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı. AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin yaklaşık 15.03 kilometre derinliğinde meydana geldi. Uzmanlar, depremin derinliğinin hissedilme oranını doğrudan etkilediğini belirtirken, sarsıntının merkez üssü enlem ve boylam olarak 39.1625 Kuzey ve 28.31694 Doğu koordinatları olarak saptandı. Orta derinlikte sayılabilecek bu deprem, Sındırgı'nın yanı sıra çevre mahallelerde ve sınır komşusu olan Manisa ile Kütahya’nın bazı noktalarında da hissedildi.

Bölgede son durum

Depremin hemen ardından yerel kaynaklardan ve güvenlik birimlerinden alınan bilgilere göre, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi hasar ihbarı bildirilmedi. AFAD ve ilgili yerel yönetim ekipleri, sarsıntının merkez üssü ve kırsal bölgelerde saha tarama faaliyetlerini sürdürüyor.