İzmir’in Bornova ilçesinde yaşanan kan dondurucu bir olayın üzerindeki sis perdesi, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla aralandı. İlk bakışta bir intihar vakası gibi görünen trajik ölümün, aslında soğukkanlılıkla planlanmış bir cinayet olduğu ortaya çıktı.

Duruş pozisyonu ele verdi

Olay, 12 Aralık 2025 tarihinde Bornova ilçesi Zafer Mahallesi’nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen "intihar" ihbarı üzerine polis ve sağlık birimleri hızla adrese intikal etti. Çilingir yardımıyla girilen ikamette, henüz 18 yaşında olan Dilan Geyik’in cansız bedeni antredeki demire asılı halde bulundu. Ancak İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği uzmanları, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede sıra dışı bir durum fark etti. Genç kızın asılı bulunduğu pozisyon ile ipin bağlandığı noktanın fiziksel yapısı, tecrübeli ekiplerde bunun bir intihar değil, kurgulanmış bir cinayet olabileceği şüphesini uyandırdı.

İl Emniyet Müdürü talimat verdi

Dilan Geyik’in cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp morguna sevk edilirken, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel’in talimatıyla dosya için özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Soruşturma kapsamında genç kızın erkek arkadaşı olan 27 yaşındaki Mustafa Bingöl’ün ifadesine başvuruldu. Bingöl’ün anlatımlarındaki çelişkiler ve sergilediği tutarsız tavırlar, şüpheleri tamamen üzerine çekti. İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı ve Olay Yeri İnceleme şubelerinin koordineli çalışmasıyla, evdeki tüm deliller en ince ayrıntısına kadar muhafaza altına alınarak teknik analize tabi tutuldu.

450 saatlik kamera kaydı yalanları tek tek çürüttü

Cinayet ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, gerçeği ortaya çıkarmak için bölgedeki 40’tan fazla güvenlik kamerasını ve 15 farklı Plaka Tanıma Sistemi’ni (PTS) mercek altına aldı. Toplamda 450 saati bulan görüntü dökümlerinde, şüpheli Mustafa Bingöl’ün ifadesinin tamamen asılsız olduğu belgelendi. Olay günü binaya sadece bir kez gittiğini iddia eden Bingöl’ün, gerçekte apartmana dört kez giriş-çıkış yaptığı ve cinayet saatlerinde kendi börekçi dükkanında değil, maktulün bulunduğu binada yaklaşık bir saat vakit geçirdiği saptandı. Teknik takip ve delillerin birleşmesiyle Bingöl, 20 Aralık’ta gözaltına alındı.

Sahte intihar notu ve korkunç senaryo ifşa oldu

Kriminal incelemelerde davanın seyrini değiştiren en çarpıcı detay, genç kızın yanında bulunan intihar mektubu oldu. Uzmanlar, mektuptaki el yazısının Dilan Geyik’e değil, bizzat Mustafa Bingöl’e ait olduğunu kesinleştirdi. Yapılan sorgulamalar sonucunda; ikili arasında kıskançlık nedeniyle sürekli tartışma çıktığı, olay günü Bingöl’ün bir pet şişe yardımıyla kapı dilini düşürerek eve girdiği ve Geyik’i boğarak öldürdüğü anlaşıldı. Zanlının cinayetin ardından cesedi asarak intihar süsü verdiği, ardından hiçbir şey olmamış gibi genç kızın teyzesini arayıp "Ona ulaşamıyorum" diyerek cesedin bulunmasını sağladığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Bingöl, 22 Aralık'ta bulunduğu cezaevinde yaşamına son verdi.