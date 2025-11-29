Son Mühür- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul’daki trafik denetimlerinde tespit edilen ve kendisine tahsisli TBMM aracının, çakar tertibatlı ve dokunulmaz statüde olmasına rağmen arkadaşı Hazım Giray tarafından kullanıldığı iddiasını haberleştiren GDH internet sitesini hedef aldı. Başarır, söz konusu haberin ardından suç duyurusunda bulunacağını duyurarak, “Bu haberi yapanlar neden gözaltına alınmıyor?” ifadelerini kullandı.

Haberin içeriği neydi?

GDH'nin haberine göre İstanbul Emniyeti’nin çalışmaları sonucu, Başarır adına kayıtlı 2023 model Audi A6 marka aracın şehir içi ve İstanbul-İzmir otoyolu güzergahlarında defalarca kullanıldığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntüleriyle belgelendi. Aracın direksiyonunda ise milletvekili yerine Cityloft ve Marriott otellerinin işletmecisi Mehmet Hazım Giray ile şoförü Muhammet Karaarslan’ın bulunduğu belirlendi.

Emniyette ifadesi alınan Giray, suçlamaları reddederek Başarır ile yakın dost olduklarını belirtti. Giray, “Ali Mahir Başarır’ı ailecek tanırım, geçmişte avukatlığımı da yapmıştır. Söz konusu araç bana emanet edildi, özel bir amacı yoktur” dedi. Giray’ın avukatı da müvekkilinin ekonomik olarak güçlü olduğunu ve kimseyle menfaat ilişkisi içinde olmadığını savundu.

Dosya kapsamındaki bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Grup Başkanvekili Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Kurban Bayramı tatilini İzmir Foça’da geçirdi. Tatil yapılan eski “Club Med” tesisinin işletmecisinin, aracın yakalanmasında direksiyon başında olan Giray olduğu tespit edildi. Bu durum, tahsisli aracın kullandırılması karşılığında tatil yapılıp yapılmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Muhabirden sosyal medya üzerinden yanıt

GDH muhabiri Sema Kızılarslan ise Başarır’ın suçlamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Kızılarslan, gazeteciliğin suç değil soru sorma işi olduğunu vurgulayarak şu soruları yöneltti:

TBMM tahsisli çakarlı aracınız neden iş insanı Hazım Giray'daydı?

"Çocukları okula bırakıyor" dediniz ama aracın Temmuz ayında da kullanıldığı tespit edildi. Okulların kapalı olduğu bir tarihte nasıl okul servisi olarak kullanıldı bu araç?

Üstelik araç İzmir-İstanbul arası mekik dokumuş. Okul yolculuğu için mesafe biraz uzun değil mi?