Son Mühür- Ulusal medyada muhalif kanat yeni bir televizyona kavuşmak üzere. Aralık ayı başında Yılmaz Özdil'in isminin ön planda olduğu bir süreçte, Sözcü TV'de yaşanan kadro değişimi sonrası yolların ayırıldığı isimlerin ağırlıkta olacağı ulusal bir TV kanalı için geri sayım başlamış durumda.

Fox Tv'de haber müdürlüğü sonrası Sözcü Tv'de Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Özgür Çakmakçı, yeni kurulacak kanalın liderliğini yapacak isim olacak.

Hilmi Hacaloğlu'na konuk oldu...



Sözcü TV'den ayrılmak zorunda kalan ekibin en önemli parçası olan Çakmakçı, gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun ''Biz Burada Ne Yaşıyoruz?'' isimli YouTube programında, yeni kurulacak kanalla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koza Tv ulusal bir kanal olacak...

''Adana'da ulusal frekansı olan Koza TV var. Bu televizyonu merkezi İstanbul'da olacak şekilde muhalif, eleştirel bir kanal haline getirmek için çalışmalarımız var'' diyen Özgür Çakmakçı,

''Sözcü TV'de 200 çalışanımız vardı. Muhtemelen çok daha az bir kadroyla yola çıkacağız. T70 kişi civarında bir kadroyla yola çıkmak istiyoruz. Sözcü Tv'den ayrılan arkadaşlarımızda olacak, işsiz gazeteci arkadaşlarımız da olacak'' hatırlatmasında bulundu.



CHP'nin kanalı mı olacak?



Kamuoyunda, 'CHP yeni bir muhalif televizyon kanalı kuruyor' söylemlerinin doğru olmadığını belirten Çakmakçı,

''Halk Tv veya Sözcü'ye CHP'nin kanalı denilebilir mi? Ama oradan reklam alıyorlar. Halk Tv belediyelerden bildiğim kadarıyla reklam anlaşması yapmış durumda. Yani oradan reklamla ilgili gelir elde ediyor.

Şimdi benim ve çalışacak olan arkadaşların kimliği işin içine girince doğal olarak muhalif, eleştirel gazetecilik yapan bir kanal olacak.

CHP'yle dirsek temasımız var...

Hep söylerim, keşke iktidar değişse de ne kadar gazeteci olduğumuzu göstersek! CHP'den de, diğer muhalif partilerden de reklam geliri gelirse başımızın üstüne.

Ama onlara bağımlı, onlardan böyle bir para alalım, keşke böyle büyük paralar olabilse, ama öyle bir şey yok. Elbette onlarla dirsek temasımız olacak. Gazeteci olmaktan dolayı tanıyoruz. Onun dışında bir şey yok.



Fatih Portakal ekranlara mı dönüyor?



Fatih Portakal'la önce Fox TV'de ardından da Sözcü Tv'de birlikte çalışan Özgür Çakmakçı yeni kurulacak kanalda Portakal'ın da olacağı iddialarına da açıklık getirdi.

Çakmakçı, ''Fatih Portakal'ın aramızda olmasını isterim elbette ama kendisi medyadan uzak kalmak istediği için böyle bir şey olacağını zannetmiyorum'' mesajı verdi.

