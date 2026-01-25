Meteoroloji yetkilileri, Muğla genelinde yarından itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın bölge genelinde hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 26 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağış miktarının iç kesimlerde 21 ila 50 kilogram, kıyı kesimlerde ise yer yer 51 ila 75 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve dolu riskine dikkat

Yetkililer, beklenen yağışlarla birlikte sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi risklere karşı vatandaşları uyardı. Özellikle kıyı bölgelerinde hortum oluşma ihtimaline dikkat çekilirken, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

Rüzgâr sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esecek

Açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Muğla genelinde rüzgârın güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Rüzgâr hızının saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşabileceği, bazı bölgelerde ise 90 kilometreyi bulabileceği kaydedildi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Çatı uçması ve soba zehirlenmelerine karşı uyarı

Meteoroloji, fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum riski ve ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da tedbir alınması çağrısı yapıldı.

Vatandaşlara “tedbirli olun” çağrısı

Yetkililer, başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşların hava koşullarını yakından takip etmelerini, zorunlu olmadıkça riskli saatlerde dışarı çıkmamalarını ve gerekli önlemleri almalarını istedi.

