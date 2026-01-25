ABD genelinde ilerleyen şiddetli kış fırtınası, birçok eyalette günlük yaşamı olumsuz etkilerken New York’ta acı bir tablo ortaya çıktı. Manhattan ve Brooklyn’de farklı noktalarda evsiz olduğu değerlendirilen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Manhattan ve Brooklyn’de cansız bedenler bulundu

Yetkililer, Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde tespit edilen 1’i kadın 3 kişinin aşırı soğuklar nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğini açıkladı. Polis ekipleri, olaylara ilişkin herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını bildirdi. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıp incelemeleri devam ediyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, ölümlerin yaşandığı gün gece sıcaklıklarının eksi 12 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

Hava ulaşımı durma noktasına geldi: 9 bin 600 uçuş iptal

Kış fırtınası, hava trafiğinde ciddi aksamalara yol açtı. Uçuş takip verilerine göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ülke genelinde en az 9 bin 600 uçuş iptal edildi. Çok sayıda havalimanında seferler yapılamazken, yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Elektrik kesintileri 500 bin haneye ulaştı

Şiddetli fırtına enerji altyapısını da etkiledi. Son verilere göre, farklı eyaletlerde yaklaşık 500 bin hane elektriksiz kaldı. Mississippi, Texas ve Tennessee’de kesintiler öne çıkarken, Louisiana ve New Mexico’daki enerji sistemlerinin de olumsuz hava koşullarından zarar gördüğü aktarıldı.

20 eyalette acil durum ilan edildi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, başkent Washington’un da içinde yer aldığı Columbia Bölgesi ile birlikte toplam 20 eyalette acil durum ilan edildiğini duyurdu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, elektriksiz kalan on binlerce kişi bulunduğunu ve ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Halka yakıt ve gıda stoklama çağrısı

Yetkililer, sert soğukların devam edeceğini belirterek vatandaşlara yakıt ve gıda stoklarını hazırlamaları çağrısında bulundu. Özellikle evsizler, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için riskin yüksek olduğu vurgulandı.

“Felaket niteliğinde etkiler” uyarısı yapıldı

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin güneydoğu kesimlerinde yoğun buzlanma ve aşırı soğuklara yol açabilecek uzun süreli bir fırtına beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, dondurucu soğukların ve sert rüzgârların etkisinin önümüzdeki günlerde de sürebileceğini belirtti.