Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiklerinin Afganistan’daki rolüne ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi. Albanese, Trump’ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu söyledi.

“Şehit ailelerini derinden üzer”

Başbakan Albanese, Trump’ın açıklamalarının Afganistan’da görev yaparken yaşamını yitiren 47 Avustralyalı askerin ailelerini derinden inciteceğini vurguladı. Bu tür söylemlerin hem askerlerin fedakârlığını hem de müttefik ülkelerin katkılarını görmezden geldiğini belirtti.

40 bin Avustralyalı askerin fedakârlığı hatırlatıldı

Afganistan’da yıllar boyunca görev yapan yaklaşık 40 bin Avustralyalı askerin büyük bir cesaret ve özveriyle hizmet verdiğini ifade eden Albanese, bu katkıların uluslararası kamuoyu tarafından takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

NATO müttefiklerine vurgu

Albanese, NATO bünyesindeki müttefik ülkelerin Afganistan’daki sorumluluklarını yerine getirdiğini belirterek, Afganistan’da verilen mücadelenin ortak bir yükümlülük olduğunun altını çizdi.

“Bu söylemler kabul edilemez”

Avustralya Başbakanı, Trump’ın açıklamalarını net bir dille eleştirerek, “Bu ifadeler kabul edilemez. Afganistan’da görev yapan askerlerimizin ve müttefiklerimizin emeği asla yok sayılamaz” dedi.