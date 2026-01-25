Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Trakya’nın batısı, Ege kıyıları, Burdur hariç Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Bolu ve Sinop dışındaki Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. İç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış etiki olacak

Antalya çevresinde etkili olması beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyılarında rüzgarın güney yönlerden zaman zaman 40–60 km/saat hızla eseceği öngörülürken, genel olarak rüzgarın ülke genelinde güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi. Ege’nin güneyi ile Akdeniz’in batı kesimlerinde ise rüzgarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

25 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop hariç bölgenin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu