Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Trakya’nın batısı, Ege kıyıları, Burdur hariç Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Bolu ve Sinop dışındaki Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. İç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış etiki olacak
Antalya çevresinde etkili olması beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyılarında rüzgarın güney yönlerden zaman zaman 40–60 km/saat hızla eseceği öngörülürken, genel olarak rüzgarın ülke genelinde güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi. Ege’nin güneyi ile Akdeniz’in batı kesimlerinde ise rüzgarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
25 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop hariç bölgenin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu