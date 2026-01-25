Son Mühür- Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un, teknik direktör Okan Buruk’a yönelik sarf ettiği iddia edilen sözlerine çok sert bir açıklamayla yanıt verdi. Kulüp, yaşananları "karanlık bir zihniyetin yansıması" olarak nitelendirdi.

"Okan Buruk’a yapılan tehdit Galatasaray’a yapılmıştır"

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yayımlanan resmi bildiride, Ali Koç’un teknik direktör Okan Buruk’u tehdit ettiği öne sürülerek bu durumun sadece bir suç değil, aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti kirli bir noktaya çekme çabası olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit, doğrudan Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır," ifadelerine yer verilerek kulübün hocasının arkasında tam kadro duracağı belirtildi.

"Holding gücüyle futbolu dizayn etme çabası"

Ali Koç’un ailevi ve ekonomik gücünü bir baskı unsuru olarak kullandığı iddia edildi. Galatasaray yönetimi, Koç’un geçmişte vadedilen "şeffaflık ve adalet" söylemlerinin aksine hareket ettiğini savunarak; "Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu şahsın yaptığı, ne ilk ne de son olacaktır," denildi. Ayrıca, sahada başarı kazanamayanların, sahip oldukları ekonomik güçle kulübün yürüyüşünü engellemeye çalıştığı öne sürüldü.

Kamuoyuna ve yetkililere çağrı

Açıklamanın devamında, durumun toplumsal bir boyuta ulaştığı savunularak Koç ailesi, kamuoyu ve devlet yetkilileri göreve davet edildi. Ali Koç’un tavırlarının Türk sporundaki kardeşlik ortamı için bir "bekâ sorunu" teşkil ettiği iddia edilirken, söz konusu davranışların bir "patolojik vaka" boyutu taşıdığı ve acilen araştırılması gerektiği dile getirildi.

"Kendini bu ülkenin insanlarından üstün mü görüyorsun?"

Galatasaray Spor Kulübü, şu ifadelere yer verdi:

"Ali Koç; sen Koç Holding’i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun? Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun?"



