Son Mühür / Yiğit Uzun - Bayraklı Belediyesi’nin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı İrfan Önal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini, depremzedelerin konut hakları, şehir hastanesine ulaşım, kentsel dönüşüm ve çöp döküm alanları oluşturdu.

Önal: “Mecburiyetten mezar olacak evlerde kalıyorlar”

Başkan İrfan Önal, 30 Ekim İzmir depreminde yaşamını yitirenleri anarak yaptığı konuşmada, ilçede dönüşüm ihtiyacının aciliyetini vurguladı.

“Vatandaş, evinin riskli olduğunu biliyor ama finansmana erişemediği için adım atamıyor. Evine bir şey olduğunda kiralık ev bulamayacağını bildiği için mecburen kendisine mezar olacak evlerde kalıyor. Belediye tek başına milyarlarca dolar veremez. Devletin ‘yarısı sizden yarısı bizden’ desteğiyle Bayraklı’nın dönüşümüne katkı sunması gerekiyor,” dedi.

“Hem izin vermeyin hem de ‘İzmir çöp toplamıyor’ demeyin”

Önal, moloz ve çöp döküm alanı sorununa da değinerek, Menderes ve Tire’de yapılması planlanan alanların ÇED sürecinin iptaliyle çözümsüz kaldığını söyledi.

“Bayraklı moloz dökümüne uygun bir ilçe değil. Alan gösterilmeyince ya yeşil alanlara ya da eğitim alanlarına dökmek zorunda kalıyoruz. Sürekli ceza yiyoruz ama toplamazsak sokaklarda geçilecek yer kalmıyor,” ifadelerini kullandı.

Özkan: “Depremzedelere konutlarda öncelik sağlansın”

CHP Meclis Üyesi ve İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, binlerce depremzedenin hak mücadelesi verdiğini hatırlatarak, TOKİ projelerinde depremzedelere öncelik tanınması gerektiğini belirtti:

“Az hasarlı ve orta hasarlı binalarda yaşayanlar sahipsiz kaldı. Parti gözetmeksizin çalışalım. Bayraklı’da 1.500 bina öncelikli dönüşüm bekliyor. Rezerv alanlar depremzedelere tahsis edilmeli; başka kimseye verilmemeli.”

Şahin: “Vatandaşın şehir hastanesine erişimi zor”

MHP’li Meclis Üyesi Muhammet Şahin, vatandaşların şehir hastanesine ulaşımında ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getirerek, Turan’dan yukarıya açılacak alternatif yollar konusunda belediyenin planlarını sordu.

Önal: “İki alternatif yol önerimiz var”

Başkan Önal, Orman Bakanlığı’ndan izin çıkması halinde iki alternatif yolun hayata geçirileceğini açıkladı. “Mevcut yol korsan bir yol. İhale yapabilmemiz için kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Şehir hastanesine giden trafiği rahatlatmak için 75 metrelik ana arter projemiz var,” dedi.

Demir: “Vatandaşa ev yapsak dert, yapmasak dert”

AK Parti Grup Başkanvekili Emre Demir, kentsel dönüşüm konusundaki tartışmalara değinerek, “Depremzedeleri kim mağdur ettiyse onu konuşalım. Vatandaşa ev yapınca da tepki gösteriliyor, yapmayınca da. Bayraklı’nın dönüşüm hızını İstanbul’daki örneklerle kıyaslamak lazım,” dedi.

Yücesan: “İzmir’in önünü ÇED raporlarıyla tıkamayın”

CHP Grup Başkanvekili Fatih Yücesan, çevre yatırımlarına dikkat çekerek, “Eğer gerçekten halkın sağlığını düşünüyorsanız, İzmir’in önünü ÇED raporlarıyla engellemeyin,” dedi.

Oy birliğiyle kabul edilen komisyon raporları

Toplantıda Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından sunulan dört madde, İmar ve Hukuk Komisyonları’nın ortak raporlarıyla oy birliği ile kabul edildi:

Osmangazi Mahallesi ’nde özel eğitim alanının yapılaşma koşullarında değişiklik.

Tepekule Mahallesi ’nde bazı taşınmazların “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” kapsamına alınması.

Doğançay Mahallesi’nde parselasyon planı değişikliğine yönelik iki ayrı itirazın (Cengiz Dokumacı ve Beşir Gülnaz tarafından yapılan) reddedilmesi.