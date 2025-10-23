Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanlığında, Yerel Yönetimlerden sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Uğur Türkan başkanlığında, Tanıtım ve Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Safa Narlı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız'ın da katılımıyla İlçe Yerel Yönetimler Başkanları ve İlçe Grup Başkan Vekilleri toplantısı gerçekleşti.

TÜRKAN: BELEDİYELERİN ÇALIŞMALARINI TAKİP EDİYORUZ

Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanı Uğur Türkan, ‘’Toplantımızda, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizdeki yerel yönetim faaliyetlerini ve meclislerde yürütülen çalışmaları ayrıntılı biçimde masaya yatırdık. AK Parti olarak İzmir’de bize verilen muhalefet görevini, milletimizin beklentilerine ve partimizin hizmet anlayışına uygun biçimde en güçlü şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz. Bizim muhalefet anlayışımız, sadece eleştirmek değil; denetlemek, yanlışları göstermek, eksikleri tamamlatmak ve İzmir’in menfaatine olan her doğru adımı desteklemektir. Bu çerçevede, belediye yönetimlerinin çalışmalarını titizlikle takip ediyor, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve adil biçimde kullanılması için sürekli denetim ve öneri mekanizmalarını işletiyoruz. Belediyelerin yapmadığı ya da yarım bıraktığı her hizmetin takipçisi olurken, şehrimizin faydasına olacak her girişime de katkı sunmaktan asla geri durmuyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz siyasi hesaplar değil, İzmir’in geleceğidir. İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı’nın liderliğinde; Büyükşehir ve ilçe meclislerimizde görev yapan tüm AK Partili meclis üyelerimiz, milletin emanet ettiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bizler, İzmir’in sorunlarını görmezden gelen değil; çözüm arayan, yol gösteren, halkın sesi olan bir anlayışla hareket ediyoruz. AK Parti kadroları olarak İzmir’de kavganın değil, hizmetin; polemiğin değil, çözümün tarafıyız. İzmir’in her mahallesinde, her ilçesinde; milletimizin derdiyle dertlenen, şehrimizin geleceğine değer katacak her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz.’’ dedi.