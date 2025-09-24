AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde kadın çiftçiler ve üreticilerle bir araya geldi.

Tarımın ve üretimin geleceğinde kadınların rolüne dikkat çeken Bursalı, kadın girişimcilerin bölge ekonomisine sağladığı katkının önemine vurgu yaptı.

Parti teşkilatıyla bir araya geldi

Bursalı, ziyaretlerinin ikinci durağında partisinin Ödemiş İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle buluşan Bursalı, yerel teşkilatın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı ve sahadaki faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakamlık ziyareti

Ziyaret kapsamında Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan’ı da makamında ziyaret eden Şebnem Bursalı, ilçede yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.

El sanatlarına destek

Bursalı, Birgi Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Evi’ni de gezerek kadınların el emeği ürünlerini inceledi. Saha çalışmalarında vatandaşları dinlediklerini ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, özellikle kadınların üretim süreçlerinde daha görünür olmasının bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını söyledi.