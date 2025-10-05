Toplantıya, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Ege Bölge Koordinatörü Mustafa Esgin, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Koordinatörü Zafer Işık, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Ali Çelebi, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya ve Şebnem Bursalı ile önceki dönem İl Başkanları, önceki dönem İzmir Milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada "Teşkilatın sahadaki çalışmalara ara vermeden devam ettiğini" söyledi. Saygılı, “AK Parti’nin İzmir vizyonu güçlü bir kadroyla daha da büyüyecek” dedi.

Toplantının gündeminde, İzmir teşkilatının saha çalışmaları, örgütlenme takvimi ve kentteki öncelikli projeler ele alındı. Katılımcılar, yerel ve genel siyasete dair değerlendirmelerde bulunarak, teşkilat içi birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, İzmir’in kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için ortak bir strateji belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantı, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında da duyurulmuş ve teşkilat mensupları ile vatandaşlar davet edilmişti

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: “İzmir, bahanelerle değil; gayretle güzelleşecek”



AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi’nde yaptığı konuşmada, CHP’yi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirerek, AK Parti’nin “hizmet ve emek siyasetine” vurgu yaptı. İnan, konuşmasında İzmir’in geleceğine dair kararlılık mesajı verirken, Filistin davasına da özel bir bölüm ayırdı.

İnan konuşmasına, birlik ve beraberlik vurgusuyla başladı:

“Bugün burada, aynı davanın mensupları olarak bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu buluşmayı mümkün kılan İl Başkanımız Bilal Saygılı’ya ve ekibine teşekkür ediyor, tüm teşkilatımızı yürekten selamlıyorum.”

TBMM’nin yeni yasama yılına değinen İnan, CHP grubunun açılış oturumuna katılmamasını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bir grup, milletin kürsüsünde yoktu! Bir grup, milletin Meclisi’nde yoktu!

Evet, hepinizin bildiği gibi bu grup CHP’ydi. Onlar Ankara’da yoklar, İzmir’de de yoklar!

Ama hamdolsun biz varız! Milletvekillerimizle, teşkilatımızla, Cumhurbaşkanımızla varız ve Allah’ın izniyle milletimizle, İzmirlilerle daima var olacağız!”

CHP’nin İzmir’deki belediyecilik anlayışını eleştiren İnan, “yalan siyaseti” ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

“Son 200 yılın bütün yalancılarını bir araya getirin; CHP’nin İzmir’de söylediği yalanlara erişemezler!

CHP’nin İzmir’de tek bir başarısı vardır: yalan üretmek! Ama İzmirliler artık bu yalana prim vermeyecek. Çünkü İzmirli, hizmetin kimden geldiğini de yalanın kimden çıktığını da görüyor.”

“CHP’de meşruiyet değil, rant kavgası var”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de sert eleştiriler yönelten İnan, partisinde yaşanan iç çekişmelere dikkat çekti:

“Sayın Özgür Özel’in yaptığı son meşru hareket, Sayın Cumhurbaşkanımızı AK Parti Genel Merkezinde ziyaret etmesidir.

CHP bugün kavga eden hiziplerin, rant kavgalarının, çıkar çetelerinin arenasına dönmüştür. Artık ortada milletin umudunu taşıyan bir parti değil; koltuk ve menfaat kavgası yapan bir avuç dar kadro kalmıştır.”

Kooperatif yolsuzlukları konusuna da değinen İnan, İzmir’de yaşanan olayları hatırlatarak şöyle konuştu:

“Biz kooperatifçiliğe değil, dolandırıcılığa karşıyız!

İzmir’de iyi niyetle kurulmuş bir yapıyı kendi servetine dönüştürenlerin suçunu kimse ‘kooperatifçilik’ diyerek masumlaştıramaz.

Çünkü ortada üretim yok, dayanışma yok, paylaşma yok; sadece mağdur edilen insanlar var”

“İzmir tembelliği sırtında taşımayacak”

İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Harmandalı konusundaki açıklamalarına da değinerek, “doğruyu söylediği” için teşekkür etti:

“Sayın Cemil Tugay çıktı, Harmandalı meselesinde ‘AK Parti haklıdır’ dedi. Kendi genel başkan yardımcısını yalanladı ama İzmir’in menfaati için doğruyu söyledi. Bizde kin yok, intikam yok, sadece İzmir sevdası var.”

AK Parti’nin İzmir için destekleyici tavrını örneklerle anlatan İnan, belediyenin mali sorunlarına rağmen yardım ettiklerini vurguladı:

“Her ay gelip ‘maaşları ödeyemiyoruz’ dediler, biz ‘tamam kardeşim, mesele İzmir’se biz varız’ dedik.

670 milyonluk krediye onay verdik, Körfez temizliği için krediye destek olduk. Ama hâlâ kalkmışlar ‘engelleniyoruz’ diyorlar!

Siz tembelliğin içinde boğuluyorsunuz! İzmir artık bu tembelliği sırtında taşımayacak”

“Bizde sadece İzmir aşkı var”

İnan konuşmasının sonunda, partisinin İzmir’e olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Biz İzmir için gece gündüz emek veriyoruz. Onlar hâlâ ‘engelleniyoruz’ türküsü söylüyor.

Ama bilsinler ki İzmir bahanelerle değil, gayretle güzelleşecek!

Bizde sadece İzmir aşkı var, millet sevdası var, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmet vizyonu var”

“Filistin davası için kararlı duruşumuz sürecek”

Konuşmasının son bölümünde Filistin meselesine değinen İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki liderliğini vurguladı:

“Recep Tayyip Erdoğan, siyaset hayatı boyunca Filistin davasının en önemli temsilcisi olmuştur.

Bugün özgür Gazze için en kararlı mücadeleyi ortaya koyan lider Cumhurbaşkanımızdır.

Sumud Filosu’nun kahramanlarını çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağız.”

İnan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz bu millete inanıyoruz. İzmir, gerçek belediyeciliği AK Parti’yle yeniden tanıyacak.

Biz çalışıyoruz, onlar bahane arıyor. Allah’ın izniyle, İzmir’i tembelliğin karanlığından hizmetin ışığına çıkaracağız.”