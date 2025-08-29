Ödemiş’in Karadoğan, Tosunlar, Suçıktı ve Üzümlü köylerinde Temmuz ayının başında meydana gelen büyük yangında çok sayıda ev kül olmuştu. Can kaybının yaşanmaması en büyük teselli olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalar hızla başlatıldı.

Yangının hemen ardından bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunarak kalıcı konutların yapımı için süreci başlatmıştı.

138 köy evi, 21 ahır ve sosyal yapılar inşa edilecek!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, temel atma töreninde yaptığı konuşmada projeye ilişkin detayları paylaştı.

Saygılı, Ödemiş Karadoğan’da 55, Tosunlar’da 64, Suçıktı’da 14 ve Üzümlü’de 5 olmak üzere toplamda 138 köy evinin inşa edileceğini açıkladı. Ayrıca proje kapsamında 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı da yapılacak.

Yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırım ile yürütülen projelerin en geç 10 ay içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Seferihisar’da 143 konut daha yapılacak

Saygılı, sadece Ödemiş’te değil, Seferihisar’da da yangından etkilenen vatandaşlar için 143 konut inşa edileceğini belirtti. Böylece Ödemiş ve Seferihisar’da toplam 281 konutun ihaleleri tamamlandı ve Bakan Kurum’un katılımıyla eş zamanlı olarak temelleri atıldı.

Saygılı, “Vatandaşlarımız modern, güvenli ve yaşanabilir yeni yuvalarına kavuşacak” dedi.

“Devlet her afette milletinin yanında”

Konuşmasında hükümetin afetlere karşı hızlı refleks gösterdiğini vurgulayan Bilal Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; İzmir depreminde olduğu gibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Antalya’daki orman yangınlarında ve Kastamonu’daki sel felaketinde de vatandaşlarımızın evlerini hızla inşa ederek teslim ettik. Nerede bir afet yaşanırsa yaşansın, devletimiz ve hükümetimiz oradadır, milletimizin yanındadır. Ödemişli ve Seferihisarlı hemşehrilerimiz de en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşacak.”

Törene yoğun katılım

Ödemiş’te gerçekleştirilen temel atma törenine; Bakan Murat Kurum, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Valisi Süleyman Elban, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.