Erzurum’da Olimpiyat Parkı Gülümseyen Kafe’de düzenlenen “81 Hayal, Bir Türkiye” etkinliğine katılan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Dünya Çocuk Hakları Günü’nün ardından gerçekleştirilen programda önemli mesajlar verdi.

“81 İlde Aynı Hayalin Peşinden Yürüyoruz”

İbiş, Filistin’den Sudan’a kadar birçok mazlum coğrafyada yaşam hakkı elinden alınan, sesi duyulmayan çocukların sessizliğini duyurmak için ülke genelinde bir araya geldiklerini belirtti. “81 hayal, bir Türkiye” sloganının gençlerin ortak geleceğini temsil ettiğini vurgulayan İbiş, “Bu ortak hayal, genciyle yaşlısıyla terörsüz bir Türkiye’dir” dedi.

“Gazze’de Boş Kalan Sıralar, Dünyanın Vicdanıdır”

Konuşmasında uluslararası toplumun sessizliğini sert sözlerle eleştiren İbiş, AK Gençlik’in daha önce düzenlediği “Boş Sıralar” etkinliğine atıf yaparak, Gazze’de çocukların okul sıralarının bombalar nedeniyle boş kaldığını hatırlattı. Sudan’da ise çocukların bir bardak suya ulaşmak için bile ölümle yüz yüze kaldığını ifade etti.

“Terörsüz Türkiye, Tarihi Bir Eşik”

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı liderliğinde ortaya konan “Terörsüz Türkiye” vizyonu ile geleceğine daha güvenli adımlarla ilerlediğini dile getiren İbiş, devletin kararlı mücadelesi sayesinde çocukların huzur içinde büyüdüğünü söyledi.

“Gençlere bırakacağımız en büyük miras terörsüz bir Türkiye’dir” sözünü hatırlatan İbiş, bunun mazlum coğrafyalar için de yeni bir barış çağrısı olduğunu ifade etti.

“Tüm İnsanlığa Çağrımız Net: Sorumluluk Alın”

İbiş, uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliğinin milyonlarca çocuğun hakkını koruyamadığını vurgulayarak dünya kamuoyuna çağrıda bulundu:

“Mazlum çocukların acılarına sırt dönmeyin, adaletsizliğe sessiz kalarak suçun parçası olmayın.”

Etkinlik Renkli Görüntülerle Sona Erdi

Program, çocuklarla yapılan boyama etkinliği ve balon uçurma etkinliği ile sona erdi. AK Gençlik, çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.