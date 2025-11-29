Son Mühür Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Berkay Şahin, altı yıldır süren küslüğe son vererek Ankara Havalimanı'nda bir araya geldi. Barışmada, ikilinin ortak menajeri Özgür Aras’ın aracı olduğu öğrenildi. Gözyaşları içinde birbirine sarılan Akalın ve Berkay, yıllar önce bozulan dostluklarını yeniden kurdu.

Barışma anları sosyal medyada gündem oldu

Menajer Özgür Aras, barışma anlarını kaydederek Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören video, sosyal medyada gündem yaratırken, Akalın ve Berkay’ın duygusal anları dikkat çekti.

Demet Akalın’ın duygusal paylaşımı

Barışmanın ardından mutluluğunu ifade eden Demet Akalın, “Ne güzel bir cumartesi. Çok özlemişim, çok. Özgür’üm yine Umre dönüşü sevaba girdi” sözlerini kullandı.

Menajer Aras: “Küslük uzamasın”

Barışmada rol oynayan menajer Özgür Aras, küslüklerin kısa sürede son bulması gerektiğini belirtti. Aras, “Üç günden fazla kimseyle dargın kalmak istemem. Küs olanları barıştırmak gerekir. Ölümün olduğu dünyada küs kalacak vaktim yok. Benim derdim sevmek ve sevilmek” dedi.

Küslüğün nedeni

Demet Akalın ile Berkay Şahin arasındaki tartışma, 2019 yılında Özlem Ada Şahin’e alınan doğum günü hediyesi bir lüks saat nedeniyle başlamıştı. Hediye saatle ilgili yanlış anlaşılmalar, taraflar arasında karşılıklı sert açıklamalara yol açmış, dostluk yıllarca düzelmemişti. Akalın ve Berkay, olayın satmak değil değiştirmekle ilgili olduğunu belirtse de aradaki küslük uzun süre devam etmişti.