Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 16 Ekim’de gerçekleştirilecek 5G ihalesinin ardından işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacağını açıkladı. İhalede toplam 400 MHz frekans, 11 farklı paket halinde işletmecilere tahsis edilecek.

İhale detayları

Bakan Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirtti. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle işletmecilere 11 farklı frekans paketi tahsis edilecek. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek ve şartname bedeli 1 milyon lira olacak.

Gelir paylaşımı ve yetkilendirme süresi

İşletmeciler, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ödeyecek. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.

Teklif süreci

Bakan Uraloğlu, işletmecilerin tekliflerini 9 Ekim’den itibaren sunabileceğini, son başvuru tarihinin ise 16 Ekim saat 09.30 olduğunu, ihale ise aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirileceğini açıkladı.

5G ile dijital dönüşüm

Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde kritik rol oynayacağını belirterek, "Mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük dönüşüm sağlanacak" dedi.

Yerlilik ve millilik şartı

5G altyapısında yerlilik ve millilik oranları artırılacak. Bakan Uraloğlu, yüzde 60’a kadar yerli ürün ve yüzde 30’a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacağını ifade etti. Bu sayede dışa bağımlılık azalacak ve yerli üretim teşvik edilecek.