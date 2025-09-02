Şaban Vatan, Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili adalet arayışıyla tanınan bir isim. Yedi yılı aşkın süredir verdiği mücadele, Türkiye kamuoyunda geniş yankı buldu. Şaban Vatan’ın hayatı, kökeni ve bu süreçteki çabaları merak konusu.

Şaban Vatan kimdir?

Şaban Vatan, Giresun’un Eynesil ilçesinde doğdu ve yaşamını burada sürdürüyor. 1976 doğumlu olan Vatan, 2025 itibarıyla 49 yaşında. Mesleği hakkında net bir bilgi kamuoyuna yansımadı, ancak kızı Rabia Naz’ın 13 Nisan 2018’de evlerinin önünde yaralı bulunarak hayatını kaybetmesiyle tanındı. Olay sonrası, kızının ölümünün intihar değil, bir araç çarpması sonucu gerçekleştiğini ve olayın örtbas edildiğini iddia ederek adalet mücadelesine başladı. Sosyal medya hesabından (@VatanSaban) paylaşımlarıyla kamuoyunu bilgilendirdi ve olayın peşini bırakmadı. Vatan, bu süreçte hem duygusal hem de hukuki zorluklarla karşılaştı.

Nereli?

Şaban Vatan, aslen Giresunlu. Eynesil ilçesinde doğup büyüyen Vatan, ailesiyle birlikte bu bölgede yaşıyor. Eşi Atika Vatan ile birlikte Rabia Naz’ın ölümüne dair gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele veriyor. Giresun’un yerel kültürüne bağlı bir yaşam süren Vatan, kızının ölümüyle ilgili soruşturma sürecinde Eynesil’de geniş bir destek topladı. Bölge halkıyla kurduğu bağ, mücadelesinde önemli bir rol oynuyor.

Adalet mücadelesi

Şaban Vatan, Rabia Naz’ın şüpheli ölümünden sonra resmi makamların “yüksekten düşme” açıklamasına karşı çıktı. Kızının bir araca çarptığını ve olayın siyasi nüfuzla örtbas edildiğini savundu. TBMM’de kurulan Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu’nda da yer aldı, ancak 2020’de soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Vatan, bu karara itiraz etti ve mücadelesini sürdürdü. 2019’da eski AKP Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı dava sonucu “hakaret” ve “kişisel verileri paylaşma” suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 14 Temmuz 2025’te Espiye Açık Cezaevi’ne giren Vatan, 21 Ağustos 2025’te tahliye oldu. Sosyal medyada “Rabia Naz için adalet” çağrısını devam ettiriyor.