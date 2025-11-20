Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir otelde yaşanan zehirlenme kaynaklı toplu ölümlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, AK Parti iktidarına konuyla ilgili eleştiriler yöneltti.

Erhan Adem: Tarım Bakanlığı tek bir dosya bile okumuyor

Kontrolsüz ilaçlama ile ilgili Tarım Bakanlığı’nın ciddi anlamda sorumlu olduğundan bahseden CHP’li Erhan Adem, konuyla ilgili yıllardır bakanlığa uyarılar yapıldığını ancak müdahil olunmadığını aktararak, “Türkiye dört insanını kaybetti. İkisi çocuk, dört canımız bir otel odasında kullanılan reçetesiz tarım ilacının yarattığı zehirli ortama yenik düştü. Açık konuşalım: Bu bir kaza değil. Bu bir kader değil. Bu, devletin en temel görevi olan denetimi yapmamasının, yıllardır görmezden gelinen uyarıların, masa başından yönetilen bir tarım politikası anlayışının sonucudur. Bu olayın adı ihmal değil; bu olay düpedüz yönetim faciasıdır.

Bugüne kadar reçete zorunluluğu yoktu. Dört insanımız öldükten sonra bir anda ‘reçete getirdik’ diye ortaya çıktınız. Ama o reçeteyi bile öyle alelacele, öyle panikle, öyle dağınık bir şekilde koydunuz ki ne bilime sordunuz, ne mühendislerine, ne ziraatçılara, ne üreticiye, ne çiftçiye. Hiçbir tarafı dinlemeden ‘Biz böyle karar aldık, uygulayın’ diye genelge yayımlamakla övünüyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu ülkenin tarımını böyle yönetemezsiniz. Aslında yönetmiyorsunuz bile. Siz sadece yıkıyor, bozuyor, yok ediyorsunuz. Bu ülkenin insanına da zararsınız, tarımına zararsınız, çiftçisine zararsınız. Bakanlığın pilot bölge diye Mersin’i seçtiği uygulama bunun en çarpıcı örneğidir.

Mersin Ziraat Mühendisleri Odası’nın raporu ortada: Sahadaki dozlar gerçek uygulamalardan kopuk, ruhsatlı ürün yok denecek kadar az, üretici mecburen kayıt dışına itiliyor. Sistem ara ürünleri tanımıyor, polikültür üretim bölgelerinde adımlar kilitleniyor, çoklu ürün çıkışı yapılamıyor. Üretici reçeteyi görüntüleyemiyor, bayi sisteme giriş yapamıyor, hatanın bedelini yine üretici ödüyor. Bu tespitleri yapanlar sahada çalışan insanlar. Yıllardır uyarıyorlar. Ama Tarım Bakanlığı, masadan kaldırmadan tek bir dosya bile okumuyor.” dedi.

“Tarımda da iş bilmezliğin sonucudur”

Son olarak, yaşanan can kayıplarının tarımda iş bilmezliğin bir sonucu olduğunu hatırlatan CHP’li Adem, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Çünkü bakanlığın yönetim anlayışı basit: ‘Biz biliriz.’ Halbuki bilmediğiniz her şeyin bedelini vatandaş ödüyor. Üstelik Çiftçi Kayıt Sistemi’ne hâlâ kayıtlı olmayan on binlerce üretici var. Bu insanlar reçete alamıyor. Bu insanlar sisteme dahil olamıyor. Bu insanların ürettiği ürün nereye gidecek, kime satılacak, nasıl takip edilecek? Bu soruların hiçbirinin cevabı yok. Çünkü Tarım Bakanlığı’nın aklında sahadaki gerçeklik diye bir şey yok.

Tarım ilacı meselesi bilim işidir, teknik iştir, hassas iştir. İnsan sağlığını, gıda güvenliğini, çevreyi doğrudan etkileyen bir alanda ‘deneme yanılma’ olmaz. ‘Biz yaptık oldu’ hiç olmaz. Ama siz yıllardır böyle gidiyorsunuz. Bir sorunu kapatmaya çalışırken üç tane yeni sorun yaratıyorsunuz. Çünkü hem istişare yok, hem bilim yok, hem de sorumluluk duygusu yok. Bugün dört insanımızı kaybettik. Bu, uyarılara kulak tıkayan bir bakanlığın sonucudur. Bu, denetimsizliğe göz yuman zihniyetin sonucudur. Bu, her konuda olduğu gibi tarımda da iş bilmezliğin sonucudur.”