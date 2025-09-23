Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde uzun yıllardır belediye başkanlığı yapan Ahmet Sungur, hakkındaki soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırıldı. 1971’de Kırıkkale’de doğan Sungur, ilk ve orta öğrenimini Yahşihan’da, lise eğitimini ise Kırıkkale’de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesi’nde memur olarak çalışma hayatına başladı. 2009, 2014 ve 2024 yerel seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etti.

Belediye başkanı neden görevden uzaklaştırıldı?

Ahmet Sungur, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “icbar yoluyla irtikap” suçlamasıyla gündeme geldi. Belediye başkanı dahil, belediyenin bazı yöneticileri ve çalışanları gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sürecinde kamu görevinin sağladığı yetki ve nüfuzun çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanıldığı iddiası öne çıktı. Tutuklanan belediye başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. AK Parti ise Sungur’un partiden ihracını disipline sevk ettiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında eski dönemde görev alan bazı belediye başkan yardımcıları ve müdürler ile iş insanları da tutuklananlar arasında yer aldı.

İrtikap suçu nedir?

İrtikap suçu, Türk Ceza Kanunu’nda kamu görevlisinin sahip olduğu yetkiyle görevini kötüye kullanarak kendisine ya da başkalarına çıkar sağlaması olarak tanımlanıyor. Bu suç kapsamında, kamu görevlisi pozisyonunu kullanıp karşısındaki kişiyi zorlayarak haksız menfaat elde ettiğinde icbar (zorlama) yoluyla irtikap suçu oluşur. Suçun işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda kamu idaresine duyulan güvenin zedelenmesi temel unsur olarak öne çıkıyor ve bu tür eylemler görevden uzaklaştırma ya da tutuklamayla sonuçlanabiliyor. Böylece kamusal görevde şeffaflık ve hesap verebilirlik koruma altına alınmış oluyor.