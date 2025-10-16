Son Mühür - ATM'lerde aniden kartların yutulması durumu yeniden gündeme geldi. Pek çok vatandaş, “ATM kartımı iade etmedi” diyerek benzer şikâyetlerde bulunuyor. Özellikle maaş çekme veya para yatırma sırasında yaşanan bu durum, kullanıcılar arasında paniğe neden olabiliyor. Ancak banka yetkilileri, ATM'lerin kartı yutmasının rastgele değil, belirli sebeplere bağlı olarak gerçekleştiğini ifade ediyor.

ATM kartları bu yüzden yutuyormuş

Uzmanlara göre, ATM'nin kartı yutmasının en yaygın nedeni güvenlik protokolleridir. Kart şifresinin üst üste yanlış girilmesi, cihazın şüpheli işlem tespit etmesi veya kartın geçerlilik süresinin dolması, ATM’nin kartı tutmasına sebep olabiliyor. Ayrıca, kullanıcı hataları da bu durumu tetikleyebiliyor; kartın aceleyle takılması, cihazın talimatlarına uyulmaması ya da işlem tamamlanmadan kartın çekilmeye çalışılması, sistemin otomatik koruma modunu devreye sokuyor. Banka güvenlik uzmanları, dolandırıcılık vakalarının artmasıyla bazı ATM’lerde güvenlik yazılımlarının güçlendirildiğini belirtiyor. Bu nedenle, olağandışı hareketler algılandığında, kart güvenlik amacıyla ATM tarafından yutulabiliyor. Ne yapılmalı? Kartınız ATM tarafından yutulursa panik yapmamanız önemlidir. Öncelikle bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak durumu bildirip kartınızı bloke ettirin. Ardından, kartınızı almak için bağlı olduğunuz şubeye başvurabilirsiniz. Uzmanlar, kullanıcıların şifreyi girerken acele etmemesi, kartlarını tanımadıkları cihazlara takmaması ve sadece güvenilir ATM’leri tercih etmesi gerektiğini özellikle belirtiyor.