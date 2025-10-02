Son Mühür - Süper Lig’in iki büyük kulübü Galatasaray ve Beşiktaş, cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak dev mücadele saat 20.00’de başlayacak. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 mağlup ederek moral depolayan Galatasaray, ligde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, çıktıkları 7 maçın tamamını kazanarak 21 puana ulaştı; 19 gol atıp yalnızca 2 gol yedi. Beşiktaş ise Süper Lig’de son olarak Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı; 11 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Her iki takımın da derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıkması bekleniyor.

Derbi sonucunu tahmin etti

Beyaz TV'de yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, yaklaşan derbi öncesi tahminlerini paylaştı. Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının sonucuna dair öngörüsünü dile getiren Çakar, ayrıca Trabzonspor-Kayserispor ve Samsunspor-Fenerbahçe maçlarına ilişkin skor tahminlerini de açıkladı. İşte Çakar’ın öne çıkan tahminleri:

Trabzonspor - Kayserispor: Berabere

Galatasaray - Beşiktaş: Berabere

Samsunspor - Fenerbahçe: Berabere