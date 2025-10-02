Futbol kariyerine Çeşme Belediyespor altyapısında başlayan ve daha sonra Manisaspor, İzmirspor, İstanbulspor ve Pendikspor gibi köklü kulüplerde başarılı performans sergileyen deneyimli oyuncu Ahmet Aras, beklenmedik bir kararla doğduğu topraklara geri döndü. Profesyonel liglerde edindiği tecrübeyi ve ismini bir kenara bırakarak, içinde bulunduğu zorlu süreçte Çeşme Belediyespor'a destek olmak üzere yeniden eski kulübünün formasını giydi. Bu geri dönüş, sadece bir transfer hamlesi olmanın ötesinde, kulübün hayatta kalma mücadelesine güçlü bir destek olarak görülüyor. Aras'ın bu büyük fedakârlığı ve memleketine "Yanındayım" mesajını içeren bu hareketi, ilçe halkı ve sporseverler tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Deneyimli oyuncu, hız kesmeden takımla idmanlara çıkarak, form tutmaya ve genç oyunculara moral vermeye başladı.

"Zaman birlik zamanı"

Transferinin resmileşmesinin ardından kalbinden geçenleri paylaşan Ahmet Aras, bu kararı bir vefa borcu olarak gördüğünü net bir dille ifade etti. Aras, kulübün mevcut durumuna ilişkin derin üzüntüsünü dile getirerek şunları söyledi: "Çeşmespor'a ödemek zorunda olduğum manevi bir borcum var. Bu kulüp, bir zamanlar bölgemizdeki tüm gençlerin futbola dair umudu, hayallerini süsleyen bir yuvasıydı. Şimdi, maalesef kapanma noktasına gelmiş olması beni derinden yaraladı ve harekete geçmeye itti. İçinde bulunduğumuz bu kritik süreçte artık birlik olma ve sorumluluk alma zamanıdır. Nereden geldiğimizi unutmadan, en ıssız köşelerden dahi olsa tekrar ayağa kalkacağımıza, geri döneceğimize and içiyorum!" sözleriyle kulübe olan bağlılığını ve inancını gösterdi.

Kulüp yönetiminden moral yorumu

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç ise Ahmet Aras'ın takıma katılımının önemini vurgulayan bir değerlendirmede bulundu. Başkan Sarısaç, böylesine tecrübeli ve kulüp aidiyetine sahip bir ismin geri dönüşünün, takıma yalnızca futbol kalitesi değil, aynı zamanda yüksek bir moral ve motivasyon kattığını belirtti. Sarısaç, "Ahmet Aras gibi evladımızın yuvaya dönüşü, sahada mücadele eden genç futbolcularımız için bir ilham kaynağı olmuştur. Aynı zamanda taraftarımızın da yeniden kenetlenmesine neden oldu. Yönetim olarak bizler de Aras'ın bu fedakarlığıyla birlikte, Çeşmespor'un yeniden şaha kalkacağına ve hak ettiği yere döneceğine olan inancımızı koruyoruz ve bu inançla mücadelemizi sürdüreceğiz," açıklamasını yaparak, kulübün geleceği adına umutlu olduklarını dile getirdi.